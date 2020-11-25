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Aktüel Bangladeş Dışişleri Bakanı Momen'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Aktüel

Bangladeş Dışişleri Bakanı Momen'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-11-25 16:17:57 -
Bangladeş Dışişleri Bakanı Momen'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

DAKKA (AA) – Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Kalam Abdul Momen'in, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

Bangladeş Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Momen ve müsteşar Mesud Bin Momen'in Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Dışişleri Bakanı ve Müsteşar'ın 27-28 Kasım tarihlerinde düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 47. Dışişleri Bakanları Konferansı'na katılmak üzere Nijer'e yapacakları ziyaret öncesi, Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı kaydedildi.

İkilinin sağlık durumunun iyi olduğu ve evlerinde karantinaya girdikleri bilgisi paylaşıldı.

Dışişleri Bakanlığı ve Riyad'daki Bangladeş Büyükelçiliği yetkililerinin yanı sıra Bangladeş'in İİT Daimi Temsilciliğinden oluşan bir heyetin, konferansta Bangladeş'i temsil edeceği açıklandı.

Bangladeş'te 454 bin 146 Kovid-19 vakasına rastlandı, 6 bin 487 kişi virüsten hayatını kaybetti.

- Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin eşi Kovid-19'a yakalandı

Bogoto'daki Devlet Başkanlığı Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Ivan Duque'nin eşi Maria Juliana Ruiz'in Kovd-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Ruiz'in hastalık belirtisi göstermediği ancak Duque'ye yapılan rutin virüs taramaları sırasında Kovid-19'a rastlanıldığı bildirildi.

Ruiz'in, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı belirtildi.

Ülkede, 1 milyon 262 bin 494 kişi Kovid-19'a yakalandı, salgın nedeniyle 35 bin 677 kişi hayatını kaybetti.

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