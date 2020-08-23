Bangladeş Dinişleri Bakanlığı Müsteşarının Kovid-19 testi pozitif çıktı

DAKKA (AA) - Bangladeş Dinişleri Bakanlığı Müsteşarı Md Nurul İslam ve eşinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

Dinişleri Bakanlığından bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bakanlık Müsteşarı Md Nurul Islam ve eşinin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Her ikisi de Rajarbagh Polis Hastanesinde tedavi altında." dedi.

Ailesi ve hastane kaynakları, Bangladeş Parlamentosu üyelerinden Mansur Rahman'ın, hastanede tedavi görürken Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Diğer yandan, ülkenin kıdemli gazetecilerinden 65 yaşındaki Abdus Şahid'in, başkent Dakka'daki bir hastanede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Bangladeş'te haziranda Dinişleri Bakanlığından sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Muhammed Abdullah, çeşitli sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, daha sonra bakanın Kovid-19'a yakalandığı belirlenmişti.

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede şimdiye kadar 294 bin 598 kişide Kovid-19 tespit edilirken, virüs nedeniyle 3 bin 941 kişi hayatını kaybetti, Kovid-19'a yakalanan 179 bin 91 kişi iyileşti.









