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Gündem Bandrolsüz sigaraya geçit yok!
Gündem

Bandrolsüz sigaraya geçit yok!

Yeniakit Publisher
2023-08-25 23:13:00 -
Bandrolsüz sigaraya geçit yok!

Ankara emniyeti düzenlediği operasyonda 51 bin 300 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda, bazı kişilerin Güneydoğu illerinde yasadışı yöntemlerle ürettikleri sigaraları Ankara'da piyasaya sürerek haksız kazanç sağladıklarını ve devleti zarara soktuklarını tespit etti.

Ekipler, titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde, şahıslara ait bir aracın Salı günü akşam saatlerinde Gölbaşı ilçesinden girdiğini tespit ederek aracı ve içindeki 2 şahsı takibe aldı.

51 bin 300 bandrolsüz sigara ele geçirildi!

Aracın Etimesgut ilçesinde bir depoda durduğu ve 4 kişinin aracın içinde bulunan çuvalları taşıdıklarının görülmesi üzerine operasyon başlatıldı. Araç içinde bulunan çuvallarda yapılan aramada 51 bin 300 paket bandrolsüz sigara ele geçirilirken, şüpheli 4 şahıs yakalanarak gerekli adli işlemler yapılmak üzere gözaltına alındı.

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