  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Bandırmaspor'da Altay maçında abartılı sevinç gösterisinde bulunan personele pirim cezası
Spor

Bandırmaspor'da Altay maçında abartılı sevinç gösterisinde bulunan personele pirim cezası

Yeniakit Publisher
2021-01-04 22:47:54 -
Bandırmaspor'da Altay maçında abartılı sevinç gösterisinde bulunan personele pirim cezası

BALIKESİR (AA) - Royal Hastanesi Bandırmaspor yönetimi, dün oynanan Altay karşılaşmasının son anlarında gelen golün ardından abartılı sevinç gösterisinde bulunan personeline pirim cezası uyguladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, dün yaşanan olumsuz ortamın ardından abartılı gol sevincinde bulunan personel hakkında kulüp disiplin kurulunun toplandığı, teknik heyet raporu ve yapılan tespitlerin incelendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlgili personelin Altay maçı pirimi dahil olmak üzere 3 maç pirim cezası ve benzeri bir olayın tekrarı halinde iş akdinin feshi kararı kendisine bildirilmiş ayrıca yazılı ihtar cezası verilmiştir. Bu abartılı sevinç gösterisinden dolayı oluşan yanlış anlaşılma ve meydana gelen olaylar sebebiyle kulüp olarak üzüntümüzü açıkça ifade eder Bandırmaspor camiası olarak Altay ile geçmişten gelen dostluğumuzun daha da gelişerek devam etmesini temenni ederiz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Ağar ‘bölünecekler’ diyerek 2021 bombasını patlattı! ‘Türkiye hazır olmalı’
Gündem

Abdullah Ağar ‘bölünecekler’ diyerek 2021 bombasını patlattı! ‘Türkiye hazır olmalı’

Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar Irak’taki duruma dikkat çekerek, ‘Sanırım 2021, sorunun kalbine, büyük risk'e; Irak'ın parçalanmasına..
İstihbarat raporlarına yansıdı! Rusya büyük bir saldırıya geçebilir
Dünya

İstihbarat raporlarına yansıdı! Rusya büyük bir saldırıya geçebilir

Ukrayna Dış İstihbarat Servisi, Rusya’nın Herson bölgesine saldırma ihtimalinin hala yüksek olduğunu ifade etti. İstihbarat Servisi, işgal a..
Fransa'da büyük fiyasko! Alay konusu oldu
Dünya

Fransa'da büyük fiyasko! Alay konusu oldu

Fransa'nın koronavirüs aşı kampanyasındaki yavaşlığı alay konusu oldu. Bir haftada sadece 450 kişiye aşının yapıldığı ülkede, uzmanlar bu du..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay