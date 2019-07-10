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Bandırmaspor transfer sezonunu hareketli geçiriyor

Bandırmaspor’da transfer hareketliliği yaşanıyor.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:25
Bandırmaspor transfer sezonunu hareketli geçiriyor

Bandırmaspor’da transfer hareketliliği yaşanıyor. Kulübün Asbaşkanı Onur Göçmez, takımın ihtiyacı olan yerlere transferler yapmaya devam edeceklerini duyurdu.


Geçtiğimiz sezon son maçta aldığı galibiyetle 2. ligde tutunan Bandırmaspor yeni sezonda yaptığı transferlerle şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olarak gösteriliyor. Uzun süre yönetim belirsizliği yaşayan ve kayyuma devredilecek iken Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun’un da desteğiyle, Göksel Karlahan ve Onur Göçmez liderliğinde yeni yönetimin göreve gelmesiyle Bandırmaspor’da umutlar yeniden yeşerdi.


Kulübün Asbaşkanı Onur Göçmez, mali disiplin, gelir artırıcı tedbirler, şeffaflık ve kurumsallık konularında önemli adımlar atıldığını söyledi. Göçmez; yapısal dönüşüm adımlarının yanısıra Bandırmaspor’un şampiyon olabilmesi için iddialı bir takım kurulacağını bu doğrultuda önemli transferler yapıldığını vurguladı.


Serdar Bozkurt’un teknik direktörlüğe getirildiği yeni sezonda Galatasaray’dan orta saha oyuncusu Birhan Vatansever, Kastamonu 1966’dan sol kanat oyuncusu Erkan Taşkıran, Sarıyer’den orta saha oyuncusu Hüseyin Bak, sol kanat oyuncusu Feyyaz Belen, Nazilli Belediyespor’dan sağ kanat oyuncusu Mazlum Demir, Gümüşhanespor’dan kaleci Hasan Hüseyin Akınay, Tokatspor’dan forvet Timur Kosavalı, Erokspor’dan sağ kanat oyuncusu Berat Satılmış transfer edildi.


Kadrosunu büyük ölçüde yenileyen Bandırmaspor altyapıdan Yasin Yıldız, Hüseyin Arabacıoğlu ve Ali Serçek’i A takım kadrosuna dahil etti.


Yusuf Akyel, Adem Alkaşi, Mete Sevinç, Oğulcan Şahin, ve İbrahim Ak’in sözleşmeleri de devam ediyor. Asbaşkan Onur Göçmez takımın ihtiyacı olan yerlere transferler yapmaya devam edeceklerini duyurdu.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:25
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