  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bandırmalılar sokağa çıkma yasaklarına uydu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinin de aralarında bulunduğu yerleşim birimlerinde uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağında Bandırma adeta sessizliğe gömüldü.

2020-04-18 18:02:09 -
Bandırmalılar sokağa çıkma yasaklarına uydu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinin de aralarında bulunduğu yerleşim birimlerinde uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağında Bandırma adeta sessizliğe gömüldü.


Bandırma’da 48 saatlik sokağa çıkma yasağı çerçevesinde vatandaşlar yasaklara tam olarak uyum gösterirken cadde ve sokaklar boşaldı. Gece saatler 24:00’ü gösterdiğinde polis ekipleri cadde ve sokaklarda devriyeler halinde vatandaşların evlerine girmeleri konusunda denetimlerde bulundu. 48 saatlik sokağa çıkma yasağının biteceği saate kadar polis ve zabıta ekipleri peyder pey denetimlerine devam ediyor.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri de gün boyunca Bandırma’daki cadde ve sokaklarda dezenfekte, yıkama çalışmaları gerçekleştirirken, Bandırma Belediyesi’ne ait ekipler ise çöp konteynerlerini yıkayarak dezenfekte etti.


Gezinti ve piknik alanları 10 gün süreyle kapatıldı


Bandırma’da vatandaşların özellikle haftasonları sık rağbet gösterdiği General Balcı Çamlığı, Erdek Yolu üzerindeki Eski Askeri Alanı, Ziraat Bahçesi ve Livatya Sahili Belediye’nin aldığı karar gereği 10 gün süreyle vatandaşların girişe kapatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı