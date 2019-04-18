Bandırmalılar konsere hasret

Balıkesir’in Bandırma İlçesinde, Halk Müziği ve Kültür Sanat Derneği nisan ayı konseri düzenledi.

Bandırma Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserde, gönüllere bir kez daha dokundu. Dernek başkanlığını Kazım Gül’ün, Şirin Yurtalan’ın sunuculuğunu yaptığı konserde şef Selma Keskinbalta yönetiminde koro ve solo türküler okundu.İki bölümden oluşan konsere çok sayıda müziksever vatandaşlar adeta nefeslerini keserek izledi. Birinci bölümde Ötme Bülbül Ötme, Şu Karşıki Dağda Kar Var Duman Yok, Evlerinin Önü Handır gibi Türkiye’nin çeşitli yörelerine ait 2 bölümden oluşan birbirinden eşsiz türküleri koro ve solo seslendirerek unutulmaz bir geceye damga vurdular. Konserde 25 farklı eser seslendirildi.