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Yerel Bandırma'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Yerel

Bandırma'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2023-09-09 12:38:00 -
Bandırma'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 6. Ana Jet Üssü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 06 NCY 37 plakalı araç sürücü G.Ö. viraja hızlı girmesi sebebi ile direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak durabildi. Araç sürücüsü 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kısa süre tek şerit olarak sağlanan trafik akışı aracın kaldırılmasıyla tekrar normale döndü. Kaza sonrası aracın kullanılmaz hale geldiği görüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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