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Yerel Bandırma'da kadın cinayeti: Sokak ortasında öldürüp, aynı silahla intihar etti
Yerel

Bandırma'da kadın cinayeti: Sokak ortasında öldürüp, aynı silahla intihar etti

Bandırma ilçesinde eski eşi Esra Altınkaynak'ı tabancayla vurarak öldüren Mustafa Akman, aynı silahla yaşamına son verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-03 21:56:00 - 2022-07-03 22:04:51
Bandırma'da kadın cinayeti: Sokak ortasında öldürüp, aynı silahla intihar etti

Mustafa Akman (52) isimli erkek, Esra Altınkaynak'ı (37) sokak ortasında katletti. Akman, ardından aynı silahla intihar etti.

Olay, 3 Temmuz Pazar günü saat 10.30 sıralarında Günaydın Mahallesi Kuruluş Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Mustafa Akman, 2 ay önce boşandığı Esra Altınkaynak'ı sahibi olduğu kuaför dükkanına gittiği sırada takip etmeye başladı.

ALNINDAN VURDU

Fırından ekmek alan Esra Altınkaynak, daha sonra işyerinin olduğu sokağa girdi. Bu sırada Mustafa Akman, Esra Altınkaynak'ı yanındaki tabanca ile alnından vurdu. Esra Altınkaynak kanlar içerisinde yere yığılırken, Mustafa Akman aynı silahla başına tek el ateş etti.

KADIN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Akman olay yerinde, Esra Altınkaynak kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Koltuk döşemeciliği yapan Mustafa Akman'ın ilk evliliğinden bir çocuğu olduğu, ikinci eşi Esra Altınkaynak ile de 6 ay evli kaldıkları belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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