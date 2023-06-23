Bandırma sivil inisiyatif başlattı! Marmara’nın incisi, illerin 1’ncisi

Cumhuriyetimizin 100’ncü yılında il sayımızın 100’e çıkarılması projesi yıllardır il olmayı gündeminde tutan Bandırma halkını heyecanlandırdı. Bandırma’nın yerel yönetiminde yer alan tüm kurumlar, “Bandırma: Marmara’nın İncisi, İllerin 1’ncisi” sloganıyla seslerini Ankara’ya duyurmak için sivil insiyatifle bir hareket başlattılar. Bandırma Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz, konunun siyasilerce gündeme getirildiği itibaren uzun yıllardır il olma konusunda çaba gösteren, bu konuyu sürekli gündeminde tutmuş Bandırma’nın hem umutlandığını hem heyecanlandığını kaydederek, “Bandırma coğrafi konumu, ekonomik ve sosyo-kültürel durumu, demografik ve nüfus yapısı, sosyal gelişmişlik düzeyi, sürekli artan ticaret ve sanayi hacmi gibi avantajları ile değerini ortaya koymaktadır. Balıkesir il merkezine olan uzaklığının sıkıntılarını yaşıyor olması sebebiyle yıllardan beri il olmayı arzu etmiş, bunu her fırsatta dile getirmiş ve bu konuda çaba göstermiştir” dedi.

Tüm kriterleri yerine getiriyoruz

Nüfus, il merkezine uzaklık, şehirleşme, ulaşım durumu, hinterland, ekonomik çeşitlilik ve eğitim durumu gibi kriterlerde Bandırma’nın tüm şartları yerine getirdiğine vurgu yapan Yılmaz, Sayılan şartların hepsi ilçemizde fazlasıyla mevcuttur. İl merkezine 100 km. uzaklıktayız. Bandırma’nın il olmasıyla bize bağlanmasını düşündüğümüz Erdek ve Adalar’ın mesafesi daha da uzaktır. İl merkezine bu uzaklık, merkezde yapılması gereken işlemlerde halkımıza zaman ve maddi olarak kayba neden olmaktadır. Bandırma, şehirleşme ve nüfus olarak da birçok ilden daha öndedir. Karayolu bağlantıları, deniz yolu, demir yolu ve hava üssünün bir arada olduğu nadir şehirlerden biriyiz. Ülkemizde üniversitesi olan üç ilçeden biri Bandırma’dır. Bu da Bandırma’nın gelişmişlik düzeyini görmemiz için çok önemli bir kıstastır. Sanayi yatırımlarımız da oldukça artmış durumda. Kurulu OSB’lerimizde yatırım, üretim, istihdam sağlayan işletmelerimiz ülkemize katma değer sağlamaktadır. Yeni kurulacak OSB’lerimiz de bu katma değeri katlayacaktır. OSB’ler bölgemizin yatırımlar bakımından da ne kadar önemli görüldüğünü açıklıyor. Bu saydığımız nedenlerle belki de il olmayı en çok hak eden ilçelerden olan şehrimizin; bu özleminin dinmesi için yapılacak her organizasyon ve atılacak her adımda Bandırma Ticaret Odası olarak bizler orada olacak ve şehrimizin gelişimi için ne gerekiyorsa elimizden geleni fazlasıyla yapacağız” ifadelerini kullandı.

İl olma konusunda umudumuz büyük

Seslerini Ankara’ya duyurabilmek için başlattıkları, “Bandırma: Marmara’nın incisi, illerin 1’ncisi” hareketinin il olma umuduyla taçlanma beklentisinde olduklarını belirten Yılmaz, “ bu hareketin arzuladıkları il olabilme umudunu “Kurtuluş Savaşımızda son kurşunun atıldığı yer olarak tarihsel önemi vardır. Bandırmamız liman kenti olması dolayısıyla Türkiye ekonomisine katkısı çok üst düzeydedir. Türkiye’nin en büyük beyaz et üreticileri olan Banvit ve Bupiliç Bandırma’dadır. Diğer yandan Bandırma, İstanbul Deniz Otobüsünün bölgedeki son varış noktalarından biri olarak dikkat çekmektedir. Bu çerçevede umudumuz Deniz otobüslerinin araçlı olarak yeniden seferlere konulmasıdır. Böylece Bandırma’mızın önemli bir kavşak noktası olması yönündeki önemi daha önceki konumuna dönecektir. Marmara denizinin kıyısında bulunan Bandırmamız, sahiliyle, diğer andan turizm cenneti olan Erdek’iyle sakin bir tatil arayanların adresidir. TFF 1’nci liğde mücade eden Bandırma Spor’umuzu da inşallah Bandırma’mızın il olma sürecinde Süper ligde de görme arzusundayız. Şifalı termal suların bulunduğu Gönen ve Manyas Kuş cenneti de Bandırma’mıza bir adım uzaklıktadır. Gönen, Manyas, Erdek ve Adalar’ın Bandırma’mıza bağlanmasıyla bölgemiz her açıdan cazibe merkezi olacaktır” değerlendirmesini yaptı..



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