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Aktüel "Bandırma" çiftçiye ek kazanç sağlıyor
Aktüel

"Bandırma" çiftçiye ek kazanç sağlıyor

Karaman'ın Ermenek ilçesinde geleneksel yöntemlerle pekmez, ceviz ve baldan yapılan, bölge halkınca "bandırma" diye anılan cevizli sucuk, tadıyla, görüntüsüyle yüzlerce yıldır ilgi görüyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 13:39:00 -
"Bandırma" çiftçiye ek kazanç sağlıyor

Karaman'ın Ermenek ilçesinde geleneksel yöntemlerle pekmez, ceviz ve baldan yapılan, bölge halkınca "bandırma" diye anılan cevizli sucuk, tadıyla, görüntüsüyle yüzlerce yıldır ilgi görüyor.

Bolca ceviz bahçesi ve üzüm bağlarının bulunduğu ilçede üzüm ve cevizler, geleneksel yöntemlerle işlenip "bandırma" yapılarak bölge kadınlarına geçim kaynağı oluyor.

Eylül ayının gelmesiyle hasadı yapılan cevizler, kabuğundan ayrılıp iyice kurutuluyor. Bağlardan toplanan üzümlerin de bir kısmıyla pekmez yapılıyor. Yöre kadınları kendi ürünleri olan pekmez ve cevizin lezzetini birleştirerek, yüzyıllardır cevizli sucuk da denilen bandırma yaparak, kendi ihtiyaçlarını karşılayıp, fazlasını satıp aile bütçesine katkı sağlıyorlar. Böylece bir gelenek devam ettirilirken, doğal ve sağlıklı ürünler birleştirilerek enfes bir lezzet insanların beğenisine sunuluyor.

İlçeye bağlı Görmeli köyünde ikamet eden Kiraz Ustura, kendilerine ait ceviz bahçesi ve üzüm bağları olduğunu söyledi.

Buralardan elde ettikleri ürünleri ayrı ayrı pazarlamak yerine bandırma yaparak sattıklarını ifade eden Ustura, "Bandırmada kullandığımız ceviz, üzüm pekmezi ve bal kendi ürünümüz. Tamamen doğal ürünler. Bunlardan bandırma yapıp satıyoruz. Ürünlerimize tek tek pazar arayacağımıza birleştirip bandırma olarak değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Bandırma yapmanın zor bir iş olduğunu, bu yüzden komşuları ve akrabalarıyla birlikte ürünü hazırladıklarını belirterek, "Ürünün benzerleri çok. Fabrikasyon üretim yapılıyor. Şekerle, katkı maddeleriyle, ithal cevizlerle yapılanlar var. Genelde bal katan az bulunur. Bal ayrı bir tat ve koku veriyor. Tamamen geleneksel yöntemler ve doğal ürünlerle yapılıyor. Ben büyüklerimden öğrendim. Onlar da büyüklerinden öğrenilmiş. Her şeyi göz kararıyla yaparız. Yazılı bir tarifimiz yok." dedi.

 

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