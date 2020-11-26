'Bana istihbarat geldi' diyerek paylaştı! Gökçek'ten flaş iddia

Göreve geldiğinden beri AK Parti tarafından yapılmış projelerin üzerine yatarak PR çalışması yapması ile bilinen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul'un 6 bin taksiye ihtiyacı olduğu iddiası tartışmalara neden oldu. İşin içinde bir peşkeş olup olmadığı kamuoyunda konuşulurken, bugün yapılan UKOME toplantısında İmamoğlu'nun 6 bin taksi teklifi reddedildi.

Gökçek: Baka gelen istihbarat...

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de, sosyal medya hesabından, kendisine çok önemli bir istihbarat geldiğini yazdı.

Gökçek, yaptığı paylaşımda, "Bana gelen istihbarat. HDP, CHP ve İYİ Partililere 6 bin taksi sözü verilmiş. 'İstanbul'un taksiye ihtiyacı var' sözü laf-ı güzaf. Geçmiş olsun taksici kardeşlerim. Size çok iş düşüyor. Direksiyon Ekrem'i müşteriye iyi anlatın." ifadelerini kullandı.