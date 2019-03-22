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Bamya tohumu nedir, faydaları nelerdir? Bamya tohumu nasıl tüketilir?

Alternatif tıp meraklıları son zamanlarda bamya tohumunun faydalarını merak etmeye başladı. Peki, vitamin ve mineral bakımından oldukça faydalı olan bamya tohumu nedir? Bamya tohumu nelere iyi gelmektedir ve nasıl tüketilir?

22 Mart 2019 Cuma 11:30
Bamya tohumu nedir, faydaları nelerdir? Bamya tohumu nasıl tüketilir?

Alternatif tıp meraklıları son zamanlarda bamya tohumunun faydalarını merak etmeye başladı. Peki, vitamin ve mineral bakımından oldukça faydalı olan bamya tohumu nedir? Bamya tohumu nelere iyi gelmektedir ve nasıl tüketilir?

Bamya tohumu nedir?

Hem lezzetli tadı hem de faydaları ile bilinen bamya son zamanlarda internette araştırılmaya başlandı. İnsanlar tarafından şifa kaynağı olarak bilinen bamya insan vücudunda birçok problemin giderilmesinde kullanılabilir. Bamya ülkemizde genellikle yemek olarak tüketilir. Peki bamya tohumunun faydaları nelerdir? 

Bamya tohomunun faydaları nelerdir?

Bamya tohumu göğüs sertliği çeken ve sürekli boğazının altında gıcık olan insanlar içinde etkiler oluşturmaktadır. Vitamin ve mineral yönünden zengin olan bamya tohumu özellikle kış aylarında insan vücuduna direk etki ederek hastalıkların vücudunuzu etkilemesini önlemektedir. Bamya tohumu herhangi bir şekilde tüketilmesi kışın özellikle çocukların bağışıklık sisteminin güçlenmesinde oldukça önemli rol oynar. Lif oranı yüksekliği ile bilinen bamyanın vücuttaki liflerin yenilenmesi ve kuvvetlenmesi amacıyla tüketilmesi gerekir.  

B ve C vitaminleri, aynı zamanda da potasyum, demir, kalsiyum, çinko gibi mineraller bakımından zengin olduğu bilinen bamyanın tohumları da tüm bu faydalı maddeleri içinde barındırıyor.

Bamya tohumu, kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olabilir.

Kolesterol üzerinde de olumlu etkileri olduğu bilinen bamya tohumu, kötü kolesterolün düşmesini sağlar. 

Vücutta tümör oluşma ihtimalini en aza indirir.

Aynı zamanda sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek olan bamya tohumu, bu sayede hazımsızlık problemi çekenlere yardımcı olabilir.

Hafızayı ve konsantrasyonu güçlendirici etkiye sahiptir. 

Bamya tohumu sinir, stres ve uykusuzluk problemlerinin çözülmesine yardımcı olabilir. 

Bağırsakların temizlenmesine yardımcı olabilir. 

Astım ve bronşit gibi hastalıkların iyileşme sürecinde destek olur. 

Bamya tohumu nasıl tüketilir?

Bronşit için bamya tohumu faydalarından yararlanılacak ise kavrulup daha sonra çekilmesi gerekir. Kahve yapar gibi hazırlanan bamya tohumu içilir ve üzerine bir süre herhangi bir şey tüketilmez. 

Bir bardak oda sıcaklığında bekletilmiş suya 9-10 adet bamya tohumu eklenir ve sabaha kadar bekletilir. Sabah uyanınca bamya tohumu bekletilen su içilir.

Bamya kürü yapılacak ise; 9-10 adet bamya tohumunu toz haline getirilir. 1 yemek kaşığı bal ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile karıştırılan ve macun kıvamına getirilen karışımdan her gün 1 çay kaşığı tüketilir. 

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 11:30
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