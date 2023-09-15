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Kadın - Aile Bamya tohumu: Malzemesi her an her yerde var! Öyle ki almayan pişman olacak! Benzeri görülmemiş faydası
Kadın - Aile

Bamya tohumu: Malzemesi her an her yerde var! Öyle ki almayan pişman olacak! Benzeri görülmemiş faydası

Yeniakit Publisher
2023-09-15 19:29:00 - 2023-09-15 20:14:37
Bamya tohumu: Malzemesi her an her yerde var! Öyle ki almayan pişman olacak! Benzeri görülmemiş faydası

Sebze ailesinde olan bamya faydalı olduğu kadar bamya tohumu da bir o kadar faydalıdır. Faydalarını saymakla bitiremeyiz. Malzemeye ulaşmak kolay! İçerisinde bulunduğu vitaminler ve mineraller sayesinde vazgeçilmez bir tohum türüdür. Tohumunun inanılmaz faydaları ise şöyledir…

Bamya Tohumunun Faydaları Nelerdir?

-B, C, K vitamini, potasyum, magnezyum, kalsiyum bulunmaktadır.
-Kötü kolesterolün düşürülmesinde yardımcı olmaktadır.
-Tam bir karaciğer dostudur ve karaciğeri korumaya yardımcıdır.
-Kan şekerinin düzenlenmesinde de yardımcı olmaktadır.
-Vücutta oluşan zararlı toksinlerin atılmasında da büyük bir katkıya sahiptir.
-Dizlerde vücutta oluşa sıvı kaybına ve sıvı kaybıyla oluşan ağrılarında yok olmasını da sağlamaktadır.
-Özellikler dizlerde oluşan ağrılara, kireçlenme ağrılarına, menisküs ağrıları ve bu gibi ağrılara da iyi geldiği bilinmektedir.
-Yüksek miktarda K vitamini bulunmaktadır. Bu insan vücudunun gerekli olan k vitamini ihtiyacını karşılar. Ayrıca K Vitamini sayesinde kemiklere de iyi gelmektedir.
-Kanın iyi bir şekilde de pıhtılaşmasını da sağlamaktadır.
-Bamya tohumunun diğer bir özelliği ise diyabete karşı da çok faydalıdır.
-Hafızanın güçlenmesine yardımcı olur ve konsantrasyonun da güçlenmesinde önemli rol oynamaktadır.
-Sinirlilik durumuna, strese ve uykusuzluk problemlerine karşı da çok faydalı bir tohumdur.
-Düzenli ve yeterli şekilde kullanıldığı zaman halsizliğe karşı da faydalıdır.
-Ayrıca bamya tohumunun diğer bir özelliği ise zayıflamaya da yardımcı olmasıdır. Aç karnına kullanılan bamya tohumu düzenli kullanımda zayıflattığı görülmektedir.
-İçerisinde bulunduğu yüksek lifler sayesinde tok tutucu özelliği de bulunmaktadır.
-Ortalık da görülen salgınlara karşı bir bire bir tohumdur.
-Sürekli ve ara ara olan kabızlık sorununa en etkili yöntemdir.
-Özellikle metabolizmayı iyi bir şekilde çalıştırmaktadır.
-Bağışıklık sistemini de güçlendirmektedir.
-Astım, bronşit ve solunum yolu rahatsızlıklarına karşı da çok faydalıdır.
-Ayrıca kansere karşı da faydası bulunmaktadır.

Bamya Tohumun Kullanımı Nasıldır?

Çay olarak kullanılabilir.
Tozu veya tohumu direk olarak alınabilir. Üzerine su için.
8-9 tane bamya tohumu 1 bardak suyun içerisine atın ağzını kapatın ve sabaha kadar beklesin daha sonra bu suyu için ve tohumları yiyin.
10 adet bamya tohumunu ezin ve üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin. 1 yemek kaşığı da bal ekleyin macun yapın. Bu macunu 1 hafta boyunca 1 çay kaşığı kullanın. 1 hafta boyunca düzenli kullanın daha sonra ara verin.

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