Bamya tohumu: Hafızayı güçlendiriyor, zayıflamaya yardımcı! Adeta herkesin derdine koşan çok önemli besin

Bamya Tohumunun Faydaları Nelerdir?

Bamya tohumu, sağlığımıza pek çok faydası olan bir bitkidir. Bamya tohumunun inanılmaz yararları saymakla bitmiyor.

-B, C, K vitamini, potasyum, magnezyum, kalsiyum bulunmaktadır.

-Kötü kolesterolün düşürülmesinde yardımcı olmaktadır.

-Tam bir karaciğer dostudur ve karaciğeri korumaya yardımcıdır.

-Kan şekerinin düzenlenmesinde de yardımcı olmaktadır.

-Vücutta oluşan zararlı toksinlerin atılmasında da büyük bir katkıya sahiptir.

-Dizlerde vücutta oluşa sıvı kaybına ve sıvı kaybıyla oluşan ağrılarında yok olmasını da sağlamaktadır.

-Özellikler dizlerde oluşan ağrılara, kireçlenme ağrılarına, menisküs ağrıları ve bu gibi ağrılara da iyi geldiği bilinmektedir.

-Yüksek miktarda K vitamini bulunmaktadır. Bu insan vücudunun gerekli olan k vitamini ihtiyacını karşılar. Ayrıca K Vitamini sayesinde kemiklere de iyi gelmektedir.

-Kanın iyi bir şekilde de pıhtılaşmasını da sağlamaktadır.

-Bamya tohumunun diğer bir özelliği ise diyabete karşı da çok faydalıdır.

-Hafızanın güçlenmesine yardımcı olur ve konsantrasyonun da güçlenmesinde önemli rol oynamaktadır.

-Sinirlilik durumuna, strese ve uykusuzluk problemlerine karşı da çok faydalı bir tohumdur.

-Düzenli ve yeterli şekilde kullanıldığı zaman halsizliğe karşı da faydalıdır.

-Ayrıca bamya tohumunun diğer bir özelliği ise zayıflamaya da yardımcı olmasıdır. Aç karnına kullanılan bamya tohumu düzenli kullanımda zayıflattığı görülmektedir.

-İçerisinde bulunduğu yüksek lifler sayesinde tok tutucu özelliği de bulunmaktadır.

-Ortalık da görülen salgınlara karşı bir bire bir tohumdur.

-Sürekli ve ara ara olan kabızlık sorununa en etkili yöntemdir.

-Özellikle metabolizmayı iyi bir şekilde çalıştırmaktadır.

-Bağışıklık sistemini de güçlendirmektedir.

-Astım, bronşit ve solunum yolu rahatsızlıklarına karşı da çok faydalıdır.

-Ayrıca kansere karşı da faydası bulunmaktadır.

Bamya Tohumun Kullanımı Nasıldır?

Çay olarak kullanılabilir.

Tozu veya tohumu direk olarak alınabilir. Üzerine su için.

8-9 tane bamya tohumu 1 bardak suyun içerisine atın ağzını kapatın ve sabaha kadar beklesin daha sonra bu suyu için ve tohumları yiyin.

10 adet bamya tohumunu ezin ve üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin. 1 yemek kaşığı da bal ekleyin macun yapın. Bu macunu 1 hafta boyunca 1 çay kaşığı kullanın. 1 hafta boyunca düzenli kullanın daha sonra ara verin.