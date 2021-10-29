Bambu nedir? Faydaları nelerdir?

Bambu, 3-4 yıl gibi bir zaman diliminde olgunluğa ulaşan, tropikal bölgelere ait bir bitkidir. Kimya, kağıt, gıda, yapı, mobilya gibi pek çok sektörde kullanılmakta olan bu bitki yaklaşık 6-7 ay gibi bir sürenin ardından, boyu 20-30 metreye kadar ulaşabilir.

Nemi olmayan bir cilt hayatın getirdiği olumsuzluklardan, çevre kirliliğinden ve yaşlanma faktörlerinden etkilenmeye çok açıktır. Bambunun cilt açısından da birçok faydası bulunur. Bambu saç bakımı, cilt bakımı, araç gereç yapımı ve birçok alanda kullanılmaktadır.

Bambunun faydaları nelerdir?

-Yaraları iyileştirici etkisi vardır

-Cildi nemlendirir

-Bağışıklık sistemini güçlendirir

-Sindirime yardımcı olur

-Cilt lekelerini azaltır

-Kilo vermeye yardım eder

-Antibiyotik ve iltihap sökücü etkisi bulunur

-Balgam sökücü olarak kullanılabilir

-Ruhsal durumu düzeltir

-Negatif enerjinin vücuttan atılmasını sağlar