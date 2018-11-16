THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Ankara
0553 313 94 23

Balzamik sirke nasıl kullanılır?

Balzamik sirke yemekle, salatayla ve sos olarak nasıl kullanılır?

16 Kasım 2018 Cuma 20:19
Balzamik sirke nasıl kullanılır?

Dünyada sadece İtalya’nın Modena bölgesinde yetişen beyaz Trebbiano üzümlerinden yapılan balzamik sirkesi tatlımsı ve ekşimsi tadı bir araya getirir. Birçok salataya, yemeğe ve sosa eşlik eden bu lezzetli sirke, yapım aşamasında birçok işlemden geçer ve sirkenin yapımı uzun yıllar sürebilir.

Rengi ve satıldığı şişelerle kırmızı şarabı andıran balzamik sirkesini Türkiye'de de birçok markette bulabilmek mümkündür. Balzamik sirkesinin kullanım alanı diğer sirkelerin aksine çok daha geniştir. Farklı ağız tatlarına hitap eden balzamik sirkesi birçok farklı şekilde tüketilebilir.

YEMEKLE BERABER KULLANILDIĞINDA

Balzamik sirkesi et ve tavuk yemeklerinde de çok sık kullanılabilir. Özellikle fırında tavuk yapıldığında tavuk üzerine damlatılacak balzamik sirkesi tavuğun lezzetini artırır.

Sebze kavurmalarında ve türlü yemeğinde kullanılabilir.

Bulgur pilavı ve kısırla beraber tüketilebilir.

SALATAYLA BERABER KULLANILDIĞINDA

Yeşil salatalarda, diyet salatalarda ve ton balığı ile yapılan salatalarda limonla birlikte uyum sağlar. Ayrıca nar ekşisiyle birlikte de servis edilebilir.

SOS OLARAK KULLANDIĞINDA

Ünlü İtalyan makarnası olan penne arabiata için hazırlanan domates sosuyla birlikte kullanılabilir. Bu karışım, makarnaya lezzetli bir tat katacaktır. (Nadiren mantar sosu içinde kullanılabilir.)

Kahvaltıda bir tabağa zeytinyağı ve balzamik sirkesini karıştırıp tüketmek hem çok sağlıklı hem de çok lezzetlidir.

Hardalla beraber de kullanılabilir.

Salam ve parmesan peyniriyle beraber kahvaltıda tüketilebilir.

Balzamik sirkesinin insan sağlığına birçok faydası da bulunur. Tüketildiği zaman vücutta yağ yakımında önemli rol oynar. Son zamanlarda diyet salataların sıradanlığını önlediği gibi lezzetini artırıp, yağ yaktırır. Kolesterol ve tansiyonu düzenleyici görevde bulunur. Ayrıca iştah acıcı etkisinin olduğu da bilinmektedir.

Balzamik sirkesini tüketirken dikkat edilmesi gereken birkaç nokta vardır. Balzamik sirkesini pişirmemek gerekir. Tavuk veya etle kullanılacağı zaman tavuğun veya etin üzerine istenilen miktarda döküp fırında buharlaşarak tat vermesini beklemek gerekir. Böylelikle yemeğe hem tat hem de koku bakımından güzel farklılık kazandırır.

Bu sirkeyi salatalara, yemeklere ve soslara çok fazla dökmek çeşitli mide rahatsızlıklarına yol açabilir. Ayrıca sirkenin miktarını artırmak yemeğin tadını almayı engelleyebilir. Balzamik sirkesinin saklama koşullarına dikkat etmek gerekir. Mümkün olduğunca serin, karanlık yerlerde saklamak bozulmaması için tavsiye edilir.

 

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 20:19
  1. sirke
  2. balzamik sirke

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    3 saniyede 2 kişi Alzheimer oluyor
    1. 3 saniyede 2 kişi Alzheimer oluyor
    2. Bize nasıl da direniyorlar!
    3. Gazze'de katil İsrail saldırdı 40 kişi..
    4. Bir zamanlar zabıtalar zaptiye idi
    5. ABD'den 'Ceyhan boru hattı'..
    6. Cenk Tosun adım adım Beşiktaş'a...
    7. Mentollü merhem her mevsim yararlıdır
    8. Roma, Cengiz Ünder'in fiyatını..
    9. Bakan Albayrak: Sıkı duruşumuz devam..
    10. Pentagon açıkladı! ABD askerlerini..
    11. MHP'nin Belediye Başkan adayları..
    12. İstanbul Fatih'te çökme riski..
    13. Kocaeli'ndeki FETÖ soruşturmasında 7..
    14. Taharetsizlik ve salgın hastalıklar..
    15. Amerika'dan sınır dışı edilen FETÖ'cü..
    16. Vladimir Putin 4 liderle telefon..
    17. Tarihi eser operasyonunda paleolitik..
    18. Trabzon'da otomobil kanala yuvarlandı:..
    19. Milliler İsveç sınavına hazır
    20. Birleşmiş Milletler'den korkutan..
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    "Erdoğan ile Gökçek görüştü" dedi ve ekledi: Aday olabilir!
    "Erdoğan ile Gökçek görüştü" dedi ve ekledi: Aday olabilir!
    AK Parti anketinde şok detay! Erdoğan tek tek arıyor
    AK Parti anketinde şok detay! Erdoğan tek tek arıyor
    Fuat Oktay geri adım atmadı! 2 kez geldi ama...
    Fuat Oktay geri adım atmadı! 2 kez geldi ama...

    Günün Karikatürü

    16 Kasım 2018
    İki belediye başkanı görevinden uzaklaştırıldı
    İki belediye başkanı görevinden uzaklaştırıldı
    Yeni dolar hamlesi! Bugün resmen başladı
    Yeni dolar hamlesi! Bugün resmen başladı