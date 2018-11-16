Balzamik sirke nasıl kullanılır?

Dünyada sadece İtalya’nın Modena bölgesinde yetişen beyaz Trebbiano üzümlerinden yapılan balzamik sirkesi tatlımsı ve ekşimsi tadı bir araya getirir. Birçok salataya, yemeğe ve sosa eşlik eden bu lezzetli sirke, yapım aşamasında birçok işlemden geçer ve sirkenin yapımı uzun yıllar sürebilir.

Rengi ve satıldığı şişelerle kırmızı şarabı andıran balzamik sirkesini Türkiye'de de birçok markette bulabilmek mümkündür. Balzamik sirkesinin kullanım alanı diğer sirkelerin aksine çok daha geniştir. Farklı ağız tatlarına hitap eden balzamik sirkesi birçok farklı şekilde tüketilebilir.

YEMEKLE BERABER KULLANILDIĞINDA

Balzamik sirkesi et ve tavuk yemeklerinde de çok sık kullanılabilir. Özellikle fırında tavuk yapıldığında tavuk üzerine damlatılacak balzamik sirkesi tavuğun lezzetini artırır.

Sebze kavurmalarında ve türlü yemeğinde kullanılabilir.

Bulgur pilavı ve kısırla beraber tüketilebilir.

SALATAYLA BERABER KULLANILDIĞINDA

Yeşil salatalarda, diyet salatalarda ve ton balığı ile yapılan salatalarda limonla birlikte uyum sağlar. Ayrıca nar ekşisiyle birlikte de servis edilebilir.

SOS OLARAK KULLANDIĞINDA

Ünlü İtalyan makarnası olan penne arabiata için hazırlanan domates sosuyla birlikte kullanılabilir. Bu karışım, makarnaya lezzetli bir tat katacaktır. (Nadiren mantar sosu içinde kullanılabilir.)

Kahvaltıda bir tabağa zeytinyağı ve balzamik sirkesini karıştırıp tüketmek hem çok sağlıklı hem de çok lezzetlidir.

Hardalla beraber de kullanılabilir.

Salam ve parmesan peyniriyle beraber kahvaltıda tüketilebilir.

Balzamik sirkesinin insan sağlığına birçok faydası da bulunur. Tüketildiği zaman vücutta yağ yakımında önemli rol oynar. Son zamanlarda diyet salataların sıradanlığını önlediği gibi lezzetini artırıp, yağ yaktırır. Kolesterol ve tansiyonu düzenleyici görevde bulunur. Ayrıca iştah acıcı etkisinin olduğu da bilinmektedir.

Balzamik sirkesini tüketirken dikkat edilmesi gereken birkaç nokta vardır. Balzamik sirkesini pişirmemek gerekir. Tavuk veya etle kullanılacağı zaman tavuğun veya etin üzerine istenilen miktarda döküp fırında buharlaşarak tat vermesini beklemek gerekir. Böylelikle yemeğe hem tat hem de koku bakımından güzel farklılık kazandırır.

Bu sirkeyi salatalara, yemeklere ve soslara çok fazla dökmek çeşitli mide rahatsızlıklarına yol açabilir. Ayrıca sirkenin miktarını artırmak yemeğin tadını almayı engelleyebilir. Balzamik sirkesinin saklama koşullarına dikkat etmek gerekir. Mümkün olduğunca serin, karanlık yerlerde saklamak bozulmaması için tavsiye edilir.