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Balyozcuların yeni küstahlığı! 'Akar'ı davet ederseniz biz gideriz'

Balyoz darbe girişimi vardı-yoktu tartışmaları sürerken, darbeci kafanın ne kadar küstah olduğu, bugün dahi kendi komutanlarına saygısızlık ettikleri bir defa daha tescillendi.

29 Aralık 2018 Cumartesi 21:56
Balyozcuların yeni küstahlığı! 'Akar'ı davet ederseniz biz gideriz'

 yeniakit.com.tr 

Genelkurmay Başkanlığı koltuğunda yıllarca oturan, şu an da Milli Savunma Bakanı olan Orgeneral Hulusi Akar'a yönelik, balyozcuların küstahlığı, "Bunlar darbe de yapar, komutanlarını da asar" dedirtti.

Türker Ertürk isimli bir amiralin anlatımı ile ortaya çıkan ve medyada tartışmalara sebebiyet veren iddiaya göre, Hulusi Akar ile aynı yıl Harbiye'den mezun olan arkadaşları, milletin parası ile yapılmış Kalender Orduevi'nde, sınıf yemeği tertiplediler.

Akar'ın yemeğe katılmasına itiraz ettiler

Eşsiz Boğaz manzaralı, ucuz yemeklerin yenildiği, milletin parası ile finanse edilen Kalender Orduevi'ndeki bu yemeğe, tesadüfen orada bulunan Hulusi Akar'ı da davet etmek isteyen sınıf arkadaşlarından birisi, tepki ile karşılaştı.

İddiaya göre, Hulusi Akar'ı davet etmek isteyen sınıf arkadaşına, diğer subaylar sanki babalarının evinde yemek düzenlemişler gibi itiraz ettiler.

"Akar'ı da davet ederseniz, biz gideriz" diyerek, bu ülkenin genelkurmay başkanına, bir orduevinde küstahlık yapan sözde subaylar, yemeklerini yiyip, dağıldılar. 

Hafızalara ise, "Verilmiş sadakamız varmış.. Allah, bu ülkeyi Balyozculardan korumuş" gerçeği nakşedildi. 

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Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 21:56
  1. Ordu
  2. hulusi akar
  3. Balyozcular

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  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş10 dk önce
    haram zıkkım zehir olsun o balyozcuların aldıkları maaşlar yedikleri yemekler kanser olarak sülalesinden çıksın. bunlar türk ismi altında hıristiyan kökenli bilhassa yahudi askerlerdir. zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri pi.leridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge pi.i abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır (gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)
  • DELİ DUMRULDELİ DUMRUL12 dk önce
    Balyoz malyoz bilmem. Hepsinin açığa alınıp temizlenmesi lazım. Leke ve şüpheli olanla yola devam edilmez.
  • Vatan evladı Vatan evladı 17 dk önce
    Askerlik Şırnak gabarda sözleşmeli erlik hakkari kuzey ırak sinirinda yaptımdevletin her türlü imkanı varken tsk da 4 yıl görev yaptım elektrik su yemek hep sıkıntıydı niye tsk sınıra giden mazotun dahi satacak alçakhainlere yillarca komutan dedik şimdi bazı şeyler yavaş yavaş düzeliyor bu ordunun eri genarelinden daha iyidir ordu komutan yetiştirme milli komutan milli asker yetiştirmek için er olarak sözleşmeli er olarak görev yapan yiğitlerin okuyup albay general olması lazım ben bir vatan evladı olarak dün osmanlıyi yıkan kimse bugün asker olarak yarbay ve üzeri aynı zihniyeti taşıyan insanlarla dolu allah devlete millete zeval vermesin
  • civoretocivoreto21 dk önce
    sayin akar gelir gitmek isteyen namertler daha ne beklyorlar satilmis vatan hainleri.
  • arif denizarif deniz26 dk önce
    eger dediginiz gibiyse size gecmis olsun. karargahta su anda balyozculardan baskasi yok. bilmiyorsaniz hatirlatayim dedim
  • İsa KESKİNİsa KESKİN28 dk önce
    Bu balyozcu takımın piç fetö ye tek laf ettiklerini duymadık ama karşı olan herkese sıra sıra giydiriyorlar.
  • AydınAydın29 dk önce
    Türkiye’de umutsuz vaka ruh hastası bir grup var.
  • Muhammet GençMuhammet Genç33 dk önce
    O hainlerle "milletin paşasi" nin yemek yememesi bizi mennun etmişdir.Yalnız onların bizim ordu evinde yemek yemelerini bitirecek adliyemiz nerede.?
  • nurinuri34 dk önce
    onlar hic bir vakit ülkemizin bekasini düsünmediklerini bu hareketleri ile ortaya koymus bir güruhtur,yaradan ülkemizi ve ülkesini seven komutanlari korusun insaallah.Saygilar.

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