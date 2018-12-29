Balyozcuların yeni küstahlığı! 'Akar'ı davet ederseniz biz gideriz'

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Genelkurmay Başkanlığı koltuğunda yıllarca oturan, şu an da Milli Savunma Bakanı olan Orgeneral Hulusi Akar'a yönelik, balyozcuların küstahlığı, "Bunlar darbe de yapar, komutanlarını da asar" dedirtti.

Türker Ertürk isimli bir amiralin anlatımı ile ortaya çıkan ve medyada tartışmalara sebebiyet veren iddiaya göre, Hulusi Akar ile aynı yıl Harbiye'den mezun olan arkadaşları, milletin parası ile yapılmış Kalender Orduevi'nde, sınıf yemeği tertiplediler.

Akar'ın yemeğe katılmasına itiraz ettiler

Eşsiz Boğaz manzaralı, ucuz yemeklerin yenildiği, milletin parası ile finanse edilen Kalender Orduevi'ndeki bu yemeğe, tesadüfen orada bulunan Hulusi Akar'ı da davet etmek isteyen sınıf arkadaşlarından birisi, tepki ile karşılaştı.

İddiaya göre, Hulusi Akar'ı davet etmek isteyen sınıf arkadaşına, diğer subaylar sanki babalarının evinde yemek düzenlemişler gibi itiraz ettiler.

"Akar'ı da davet ederseniz, biz gideriz" diyerek, bu ülkenin genelkurmay başkanına, bir orduevinde küstahlık yapan sözde subaylar, yemeklerini yiyip, dağıldılar.

Hafızalara ise, "Verilmiş sadakamız varmış.. Allah, bu ülkeyi Balyozculardan korumuş" gerçeği nakşedildi.