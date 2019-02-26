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Balyaların arasına gizlemişler! Kilolarca esrar ele geçirildi

Batman'da saman yüklü kamyonda arama gerçekleştiren emniyet ekipleri, saman balyaları arasına gizlenmiş 215 kilogram esrar ele geçirdi.

26 Şubat 2019 Salı 17:11
Balyaların arasına gizlemişler! Kilolarca esrar ele geçirildi

Batman'da saman yüklü kamyonda 215 kilogram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince saman yüklü kamyonda arama gerçekleştirildi.

Aramada, saman balyaları arasına gizlenmiş 215 kilogram esrar bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 17:11
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  2. İl Emniyet Müdürlüğü
  3. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı
  4. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
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