Balyaların arasına gizlemişler! Kilolarca esrar ele geçirildi Batman'da saman yüklü kamyonda arama gerçekleştiren emniyet ekipleri, saman balyaları arasına gizlenmiş 215 kilogram esrar ele geçirdi.

Batman'da saman yüklü kamyonda 215 kilogram esrar ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince saman yüklü kamyonda arama gerçekleştirildi. Aramada, saman balyaları arasına gizlenmiş 215 kilogram esrar bulundu. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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