Balya balya para rezaleti soruldu Ekrem delirdi!

Bayrampaşa'daki Şehit Kamil Balkan Camii'nin açılışına katılan İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'na, bir gazeteci CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerini sordu. Soru karşısında sinirlerine engel olamayan Ekrem İmamoğlu, "Her şeyin bir açıklaması var. Seni rahatsız eden ne?" cevabını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in ekibiyle birlikte balya balya para saydıkları anlara ait görüntüler gündemdeki yerini koruyor.

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından skandal görüntüye ilişkin yapılan açıklamada "Söz konusu görüntüler şu an Sarıyer ilçesi sınırlarındaki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının 2019 yılında satın alınmasıyla ilgilidir." denildi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması esnasında avukat sıfatıyla görevli olduğunu belirten CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek ise, satın almanın banka aracılığıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çiçek, CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından paylaşılan belgeyi de yalanladı.

Öte yandan tüm bu gelişmelerle birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da skandal görüntüye ilişkin resen soruşturma başlattı.

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Sinirlenme Ekrem cevap ver!

İmamoğlu bugün Bayrampaşa'daki Şehit Kamil Balkan Camii'nin açılışına katıldı. Etkinlik alanından ayrıldığı sırada bir gazeteci, CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerini İmamoğlu'na sordu.

İmamoğlu, önce "Her şeyin bir açıklaması var. Seni rahatsız eden ne?" cevabını verdi.

Gazeteci, "Kamuoyunun merak ettiği bir konu, beni rahatsız eden bir durum yok. Danışmanınızın ve şirketinizin genel müdürünün parayla yakalanması bir gazeteci olarak beni rahatsız etti." dedi. İmamoğlu bu sözlere de, "Partimizin işi var orada; partimizin detayları açıklama yetkisi de var, açıklayacaktır." diye karşılık verdi.

Bunun üzerine gazetecinin, "Parti genel merkezi bir makbuz yayımlayamadı, bağışlar makbuz karşılığı yapılıyormuş." ifadeleri üzerine İmamoğlu, "Biz öyle avroları sıfırlamayı bilmeyiz. Makbuz var, kendi aralarında teslim, tesellüm var. Eksik bir işlem olabilir." şeklinde konuştu.

"Belgenin makbuz olarak kabul edilmediğini" söyleyen gazeteciye İmamoğlu, "Avukat mısın? Yargıç mısın?" diye sordu.