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Aktüel Baltık kıyılarını vuran Alia Fırtınası nedeniyle onbinlerce hane elektriksiz kaldı
Aktüel

Baltık kıyılarını vuran Alia Fırtınası nedeniyle onbinlerce hane elektriksiz kaldı

Yeniakit Publisher
2020-09-17 16:44:21 -
Baltık kıyılarını vuran Alia Fırtınası nedeniyle onbinlerce hane elektriksiz kaldı

ANKARA (AA) - Baltık Denizi'nin doğu kıyılarını etkileyen Alia Fırtınası nedeniyle Finlandiya ve Estonya'da binlerce hane elektriksiz kaldı.

Finlandiya’nın batı kıyısında ortaya çıkan ‘’Aila’’ adlı şiddetli fırtına, saatteki hızı 125 kilometreye ulaşan rüzgarlarla ülkenin orta ve güneybatı kesimlerine yoğun yağış getirdi.

Fırtına nedeniyle Finlandiya ile kıyı komşusu Estonya'da binlerce hanenin elektriği kesilirken, yetkililer vatandaşlara evlerinden çıkmamaları tavsiyesinde bulundu.

Öte yandan, fırtına nedeniyle Finlandiya ve İsveç arasındaki Botni Körfezi ile Finlandiya ve Estonya arasındaki feribot seferleri iptal edildi.

Fırtınanın perşembe gününden itibaren güneye doğru hareket edeceği, daha sonra başkent Helsinki’ye ulaşarak Estonya kıyılarını etkilemeyi sürdüreceği kaydedildi.

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