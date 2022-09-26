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Dünya Baltık Denizi'nde doğal gaz sızıntısı alarmı! Danimarka'da donanma yetkilileri açıkladı
Dünya

Baltık Denizi'nde doğal gaz sızıntısı alarmı! Danimarka'da donanma yetkilileri açıkladı

Danimarka'da donanma yetkilileri, Baltık Denizi'nde, Rusya'dan Avrupa'ya giden bir boru hattında deniz trafiği için tehlikeli bir gaz sızıntısı gözlemlendiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-26 22:00:00 - 2022-09-26 22:12:11
Baltık Denizi'nde doğal gaz sızıntısı alarmı! Danimarka'da donanma yetkilileri açıkladı

Kuzey Akım 2 projesinin yürütücü firması Nord Stream 2'den yapılan açıklamada, Baltık Denizi'nde Danimarka'nın Bornholm Adası'nın güneydoğusundaki gaz boru hattında bir sızıntı tespit edildiği doğrulandı.

Boru hattının gaz ithal etmek için kullanılmasa da yine de doldurulduğu bildirildi.

Nord Stream 2, Almanya, Danimarka, İsveç, Finlandiya ve Rusya'daki sorumlu yetkililere konuya ilişkin bilgi verildiğini belirtti.

Almanya Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada ise Almanya ve Danimarka'daki yetkililerle temas halinde olunduğu kaydedilerek "Şu anda gerçekleri açıklığa kavuşturmak için ilgili makamlarla görüş alışverişinde bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.

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