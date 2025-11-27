  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bakan Tunç'tan flaş açıklamalar! Demirtaş tahliye mi olacak? Fatih Altaylı sorusuna flaş cevap

Neymiş efendim ‘tarımda mahvolmuşuz’ Rakamlar Yalanları Çürütüyor! 7 üründe dünya lideriyiz

Bakan Bayraktar: "Her yıl 8-9 bin megavat yeni santral yapmamız lazım” Enerjide hedef büyük

İsrail dostu Azerbaycan kanalından alçak propaganda! 'Gazze'de iPhone kuyruğu var'

Yapay zeka ile video hazırlamıştı! Akit’e konuşan Başkan Faruk Özlü’den Tanju Özcan’a ayar

Dış ticaret verileri açıklandı! Ekimde ihracat yüzde 2 artarak 24 milyar dolar olarak gerçekleşti

Fenomenlerin kazançları ağızları açık bıraktı! Ticaret Bakanlığı devreye girdi

Ölümsüzlüğün sırrı buymuş! Murat Alan yazdı

Yüzyılın Konut Projesi rekor kırdı! Başvuru sayısı şaşırttı

Yapay zeka Adana’dan özür diledi
Gündem Baltalı maganda tartıştığı sürücünün aracını parçaladı
Gündem

Baltalı maganda tartıştığı sürücünün aracını parçaladı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Baltalı maganda tartıştığı sürücünün aracını parçaladı

Bursa’da 'yol verme' yüzünden çıkan tartışmada bir maganda, diğer sürücünün aracına baltayla saldırdı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinden İnegöl istikametine seyir halinde olan otomobil ile hafif ticari araç sürücüsü arasında 'yol verme' yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hafif ticari aracı ile olay yerinden uzaklaşmak isteyen sürücü, kavga ettiği kişinin aracına balta ile saldırdı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hafif ticari araçta hasar oluşurken, taraflar şikayetçi olmadı.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23