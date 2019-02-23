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Balparmak Apitera serisi ile doğanın gücü yanında

Yenilikçi ürünler sunan Balparmak, propolis ile doğal şifalı bitkilerin biraraya geldiği seri ApiteraZen, ApiteraUp ve ApiteraMind ile sağlıklı yaşam tutkunlarını doğanın gücünü hissetmeye çağırıyor.

23 Şubat 2019 Cumartesi 10:21
Balparmak Apitera serisi ile doğanın gücü yanında

Doğal ve sağlıklı balı, diğer arı ürünleriyle bir araya getirerek yenilikçi ve katma değerli ürünler sunan Balparmak, Apitera serisiyle sağlıklı yaşam tutkunlarını doğanın gücünü hissetmeye çağırıyor. Bal ve arıların mucizevi salgısı propolis ile doğal şifalı bitkilerin biraraya geldiği seri ApiteraZen, ApiteraUp ve ApiteraMind olmak üzere üç üründen oluşuyor.

Özellikle soğuk havalarda doğanın gücünü yanında hissetmek isteyenlere pratik bir çözüm sunan ApiteraZen’in içeriğinde propolis ve balın yanı sıra zencefil, tarçın, karanfil, karabiber ve limon bulunuyor. Propolis, bal, kırmızı ginseng, guarana ve zencefil içeren ApiteraUp en yorgun anlarda, ApiteraMind ise propolis, ginkgo biloba, zerdeçal, biberiye ve yabanmersini içeriğiyle güçlü bir hafızaya ihtiyaç duyanların yanında oluyor.

Sağlıklı yaşamı önemseyen ve günlük hayatında doğal gıda takviyelerine ihtiyaç duyanların tercih ettiği Apitera serisindeki tüm ürünler her biri 7 gramlık 7’li ambalajları sayesinde, günün her saatinde ve her yerde kolayca tüketilebiliyor.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 10:21
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