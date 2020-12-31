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Spor Balotelli golle başladı
Spor

Balotelli golle başladı

Futbolun yaramaz çocuğu Mario Balotelli'nin transfer döneminde adı sıkça Türk takımları ile anılmıştı. Balotelli ise sürpriz bir şekilde Serie B takımlarında Monza ile sözleşme imzalamıştı. Baloteldi dün takımı ile ilk maçına çıktı ve karşılaşmanın 4. dakikasında gol attı.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 09:03:00 -
Balotelli golle başladı

Balotelli'nin Monza'yı tercih etmesinde bu şehrin İtalya'nın kuzeyinde Milano'ya yakın olmasının başrol oynadığı belirtilirken aynı durum geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen Kevin Prince Boateng için de geçerli.

Balotelli Monza'daki ilk maçında ve ilk topa dokunuşunda golünü attı ve takımının 3 puan kazanmasında pay sahibi oldu.

Monza kulübü bu sene Boateng ve Balotelli'nin yardımıyla tarihinde ilk kez Serie A'ya yükselme mücadelesi veriyor.

Bu galibiyetle Monza 29 puana yükselirken lider Salernitana ise 31 puanda kaldı.

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