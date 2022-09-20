Balotelli geri mi dönüyor? İşte cevabı...

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak gündeme dair açıklamalarda bulurken geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılan Mario Balotelli'nin geri dönebileceğini söyledi.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak ADS Youtube hesabına transferler hakkında açıklamalarda bulundu.

Sancak "Tayyip Talha'yı ilk başta Belçika'dan 2 takım ve Beşiktaş istedi ama Beşiktaş ile ödeme planında anlaşamadık. Biz, Fenerbahçe'den Bruma'yı istedik ve takas gündeme geldi. Serdar Dursun konuşuldu ama o da devre arasında da olsa Avrupa'ya gitmek istediğini söyledi." dedi.

Ali Koç hakkında konuşan Sancak, "Fenerbahçelilerin yerinde olsam Ali Koç'a sahip çıkarım. Ali Koç iyi bir başkan. Geçen sene Göztepe maçı sonrası da söylemiştim. Tüm takım taraftarları için söylüyorum. Başkanlarınıza, yönetiminize sahip çıkın." ifadelerini kullandı.

Balotelli geri dönebilir

Murat Sancak, İtalyan yıldız Mario Balotelli için "Balotelli'ye bize verdiği emekler için teşekkürler mesajı attım. O da İtalyanca dönmüş, her zaman kalbinde yerimiz olduğunu söyledi. İtalyancayı Türkçeye çevirirken 'sana aşığım' anlamına gelen bir şey yazmıştı. Belli olmaz, 2 sene sonra gelebilir." diye konuştu.