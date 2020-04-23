Balon için ihbarda bulundu

Ordu’nun İkizce ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Edanur Arslan, sokağa çıkma yasağı nedeniyle 23 Nisan kutlaması için süsleyemediği evini polis amcaları sayesinde süsledi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir arasında olan Ordu’da sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkamayan birçok öğrenci ilginç yöntemlere başvurarak kendi günlerini kutlamaya çalıştı. İkizce’nin Merkez Mahallesi’nde yaşayan ve Ünye 70. Yıl Cumhuriyet Sağlık Meslek Lisesi’nde okuyan Edanur Arslan 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı nedeniyle süsleme yapmak için polise ihbarda bulundu. Babasının işte olduğundan dolayı ve annesinin rahatsızlığı nedeniyle 20 yaş altında uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında evden çıkamayan genç kız, İkizce İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü arayarak süslemek için balon istedi.

Genç kızın isteğini yerine getiren ekipler, evinden çıkamayan Edanur Arslan’a balonlarını teslim etti.