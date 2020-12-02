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Aktüel Balon balığının kuyruğuna 5 lira destek ödemesi balıkçıları mutlu etti
Aktüel

Balon balığının kuyruğuna 5 lira destek ödemesi balıkçıları mutlu etti

Antalya Bölgesi Su Ürünleri Kooperatif Birlik Başkanı Cengiz Balta: - "Balon balığı nisan ve mayıs aylarında yavrulama yapıyor. O aylar öncesinde 1 milyon balığın tutulması popülasyonda azalmaya neden olacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-12-02 15:32:00 -
Balon balığının kuyruğuna 5 lira destek ödemesi balıkçıları mutlu etti

ANTALYA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığının balon balığı avcılığı için bu yıl kuyruk başına 5 lira destek ödemesi yapma kararı Antalyalı balıkçıları sevindirdi.

Antalya Bölgesi Su Ürünleri Kooperatif Birlik Başkanı Cengiz Balta, Tarım ve Orman Bakanlığının balon balığı avcılığının desteklenmesine yönelik tebliğinin bu balığın avcılığını teşvik edeceğini söyledi.

Tebliğe göre balon balığı kuyruğunun 1 milyon adede kadar adet başına 5 lira destekleme ödemesi yapılacağını anımsatan Balta, kuyruk alımının 31 Aralık 2020'ye kadar gerçekleştirileceğini ancak bu sürenin uzatılmasının balıkçılar açısından daha iyi olacağını kaydetti.

Balta, "Balon balığı nisan ve mayıs aylarında yavrulama yapıyor. O aylar öncesinde 1 milyon balığın tutulması popülasyonda azalmaya neden olacaktır. Zaten balıkçılar her balığa gittiklerinde büyük boylarda 10-15 balon balığı tutuyorlardı. Şimdi çelik misinalı takımlarla bu balığı avlayacaklar. Çünkü balığın dişleri normal misinaları kesiyor." ifadelerini kullandı.

Balon balığı nedeniyle yerli balıkların popülasyonlarının azaldığını kaydeden Balta, "Amatör balıkçılar bile kıyıdan olta attıklarında iğnelerine mutlaka balon balığı takılıyor. Tutulan balıkları kıyıya çekmeden balon balığı parçalıyor. Balıkçıların av araçlarına zarar veriyor. Ekonomik değeri olan balıkların yavrularını yiyor. İnşallah Bakanlığın desteklemeleriyle bu sorun azalır." şeklinde konuştu.


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