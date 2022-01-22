Balon balığı kadın çantası oldu, cüzdan, cep telefonu ve bilgisayar kılıfı yolda

Antalya’da yaşayan bir girişimci, timsah derisi kadar sağlam olduğu ifade edilen balon balığının derisinden kadın çantası yaptırıp bir ilke imza attı. Metal aksesuarı dışında tamamı 1’er kilogramlık 7 balon balığının derisinden oluşan çanta, şık ve farklı tasarımıyla dikkat çekerken, sırada cüzdan ve anahtarlık gibi aksesuarlarla elektromanyetik alan engelleyici testleri geçmesi durumunda cep telefon ve bilgisayar kılıfları var.

"Tehlikeyi görünce yaptığı şişme özelliği derisini esnek yapıyor"

Balon balığının şişme özelliğinin derisini esnek yaptığını kaydeden girişimci Mehmet Özata, “Denizde herhangi bir tehlike görünce şişiyor, böyle olunca da derisi esnek oluyor. Esnek olmasına karşın derisi çok sağlam. Zaten tekstilde de kullanılan derilerin hem esnek hem de sağlamlık yönünden kullanılabilirliği olduğu için, biz de bunu tekstilde kullanılabileceğini ön görerek çalışmamıza devam ettik. Bakanlıkla ortak hareket ediyoruz. Akdeniz Su Ürünleri Enstitüsü ile projeye dahil olmuştuk. Onlarla beraber yaptık. Marmara, Akdeniz, Ege üniversiteleri ve birçok üniversite ile işbirliğimiz oldu ve desteklerini aldık” ifadelerini kullandı.

"Cep telefonu ve tabletlerde kullanım için incelemede"

Özata, balon balığının derisinden telefon ve tablet kılıfı yapımı üzerinde çalıştıklarını da aktararak, "Telefondaki manyetik alanı tutma özelliğini test için incelemeye gönderdik. Eğer iyi bir sonuç gelirse, radyoaktif maddeleri emen bir özelliği tespit edersek onun üzerinden telefon ve tabletlerde kılıf olarak kullanmayı düşünüyoruz. Hem görüntü olarak güzel bir görüntü ortaya çıkacak hem de sağlıklı bir ürün olacak" şeklinde konuştu.



