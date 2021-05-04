Son yıllarda Akdeniz'de balon balıklarının sayıları arttı. Balon balıkları zehirli oldukları için hem ekolojiyi hem de ekonomiyi olumsuz etkiliyor. Bu sebeple balon balığı avcılığı teşvik ediliyor. Peki, balon balığı avcılığı destek ödemeleri şartları nelerdir?

Balon balığı avcılığı destek ödemeleri şartları nelerdir?

Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla, Türkiye karasularında yayılım gösteren yabancı istilacı balon balıklarının popülasyonlarının ve stoka katılım oranlarının düşürülmesi, ülke balıkçılığının ve ekonomisinin uğrayacağı zararın azaltılması, sucul biyolojik çeşitliliğin ve stokların korunması, kaynakların sürdürülebilir ve rasyonel kullanılabilirliğinin sağlanması hedefleniyor. Bu kapsamda, 2021, 2022, 2023 yıllarında balon balığı avcılığına destek verilecek.

Balon balığı türlerinden "lagocephalus sceleratus" avcılığı yapan balıkçılara 500 bin adede kadar her adedi başına 5 lira destekleme ödemesi yapılacak. Diğer balon balığı türlerine ise 5 milyon adede kadar adet başına 0,50 lira ödenecek.

Destekleme ödemeleri için gerekli finansman, Tarım ve Orman Bakanlığının söz konusu yıllardaki tarımsal destekleme bütçelerinden karşılanacak. Balon balıklarının avlamasını ruhsat tezkeresine sahip balıkçı gemisi ile su ürünleri avcılığı yapan balıkçılar gerçekleştirebilecek. Destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz, icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmayacak. Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütecek.

Balon balığı avcıları yılda ne kadar kazanacak?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yazılı açıklamasında, sucul istilacı ve yabancı türlerle mücadele kapsamında balon balığı avcılığının desteklenmesine ilişkin bilgi verdi. Geçen yıl sucul biyolojik çeşitliliğin korunması, deniz kaynaklarının sürdürülebilir ve rasyonel kullanımının sağlanması amacıyla istilacı balon balıklarından benekli balon balığı türünü avlayan küçük ölçekli balıkçıların desteklendiğini anımsatan Pakdemirli, bu kapsamda 46 bin 192 adet balon balığının bertarafının sağlandığını aktardı.

Pakdemirli, geçen yıl tek tür için verilen destekleme kapsamının ülkede bulunan irili ufaklı 8 balon balığı türünü içerecek şekilde ve 2023 yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere genişletildiğine dikkati çekerek, "Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Karar'ın Cumhurbaşkanı'mız tarafından imzalandığını ve Resmi Gazete'de yayımlandığını belirterek, hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Balon balığı desteklemesi kapsamında bu balığı avlayan balıkçılara her yıl 5 milyon lira değerinde ödeme yapılacağını vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti: Bu kapsamda en büyük ve en tehlikeli tür olan benekli balon balığının adedine 5 lira ödenecek. Bunun için en fazla 500 bin adete kadar olmak üzere 2,5 milyon liralık ödeme, kalan 7 tür için de tanesi 50 kuruştan 5 milyon adete kadar olmak üzere 2,5 milyon liralık ödeme planlandı. Toplamda 5,5 milyon balon balığı için 5 milyon lira ödeme yapmayı hedefliyoruz.

Pakdemirli, desteklemenin 2021, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayacağına işaret ederek, "3 yılda 16,5 milyon balon balığı kaynaklarımızdan bertaraf edilecek" değerlendirmesinde bulundu.