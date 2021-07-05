Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen "Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi, Aslan Balığının Tüketime Kazandırılması" projesi kapsamında Antalya'da balon balığı alımları başladı.

Antalya Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen programa, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürü Serkan Erkan ve çok sayıda balıkçı katıldı.

Atalay, törendeki konuşmasında, balon balığının Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla ülkede olduğu gibi bütün Akdeniz'de istilacı hale geldiğini söyledi.

Balon balığının Akdeniz'i vatanı gibi görüp yaşamaya başladığını belirten Atalay, "Denizlerimizde balon balığının birkaç türü zaten vardı ama şimdi bu sayı 8'e çıktı. Geçen sene bu türle mücadele kapsamında bir kampanya başlattık. Benekli balon balığını getiren balıkçılarımıza balık başına 5 lira destekleme ödemiştik." dedi.

Bu pilot çalışmanın hem balıkçılar hem de kamuoyunda büyük beğeni gördüğünü vurgulayan Atalay, bunun üzerine kampanyayı genişlettiklerini anlattı.

"Balon balığının bu sene hem bütçesini hem de alım miktarını arttırdık"

Tarım ve Orman Bakanlığının balon balığıyla ilgili projeye bütçe ayırmaya karar verdiğini dile getiren Atalay, şöyle devam etti:

"Balon balığının bu sene hem bütçesini hem de alım miktarını arttırdık. Geçen sene tek tür aldığımız balon balıklarının bu sene bütün balon balıkları türlerini kapsayacak hale getirdik. Bu sayede balon balığı avlayan Akdeniz'de bulunan balıkçılarımıza bir yılda 5 milyon lira destek vermiş olacağız. Bu sene 5,5 milyon balon balığı alacağız ve bertaraf edeceğiz. Bunların anaç balık olduğunu düşününce önümüzdeki senenin on milyonlarca balon balığını öldürmüş veya denizlerimizden çekmiş olacağız."

Aslan balığının da balon balığı kadar tehlikeli bir tür olduğunu belirten Atalay, aslan balığı dikenlerine dokunulmasının zararlı olduğu ama dikenlerinin kesilmesiyle yiyecek olarak tüketilebildiğini bildirdi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı ise balıkçıların balon balığını denizlerden temizleyip, diğer balık ve canlılar için daha güvenli bir hale getireceğine inandıklarını ifade etti.

Konuşmalardan sonra 30 bin balık yavrusu denize bırakılırken, balon balığından yapılan aksesuar ve çanta tanıtıldı.

Ayrıca programa katılanlara temizlenmiş aslan balığı ikram edildi.