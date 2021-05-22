  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Seccadenin arasına saklamışlar! Polisleri şoke eden olay
Altun, Erdoğan'ın otomobil kullandığı görüntüleri paylaştı
Vergi borçlarına yapılandırma geliyor! TBMM'ye sunuldu
Kabus geri döndü! Yeniden ortaya çıktı
Kadın - Aile Ballı tavuk nasıl yapılır? Bal soslu tavuk tarifi
Kadın - Aile

Ballı tavuk nasıl yapılır? Bal soslu tavuk tarifi

Ballı soslu tavuk yapılışı | Akşam yemeği için farklı ve leziz bir tarif arıyorsanız; ballı tavuk tarifini deneyebilirsiniz. Peki, ballı tavuk nasıl yapılır? Tam ölçülü ballı tavuk tarifi

Yeniakit Publisher
2021-05-22 16:55:00 -
Ballı tavuk nasıl yapılır? Bal soslu tavuk tarifi

Lezzetiyle damaklarınızı şenlendirecek bir tarif arıyorsanız; işte, ballı tavuk tarifi…

Bal soslu tavuk tarifi

Malzemeler:

  • 1 adet patates
  • 1 adet soğan
  • 1 adet havuç
  • 7-8 adet baget
  • 1 yemek kaşığı bal
  • 1 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 3-4 diş sarımsak
  • Kekik
  • Karabiber
  • Tuz

Ballı tavuk nasıl yapılır?

Derin bir kasenin içine salça, sarımsak, bal, yoğurt ve baharatları ekleyip karıştırın.

Bagetleri yıkayıp bıçakla üzerine bir kaç delik açın ardından karışıma ekleyin.

Tavukların üzerini örtün ve buzdolabında bir-iki saat dinlendirin.

Tavukları fırın tepsisine yerleştirin.

Patates, havuç ve soğanı dilimleyip tavukların yanına tepsiye yerleştirin.

Önceden ısıttığınız 200 derecelik fırında tavukları ara ara çevirerek pişirin.

Afiyet olsun.

Tavuklu makarna nasıl yapılır? Kolay tavuklu makarna tarifi
Tavuklu makarna nasıl yapılır? Kolay tavuklu makarna tarifi

Kadın - Aile

Tavuklu makarna nasıl yapılır? Kolay tavuklu makarna tarifi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Günler önce,
Siyaset

Günler önce, "Adınız gibi emin olun" demişti! Yusuf Alabarda'dan Anadolu Ajansı uyarısı

Yazar Yusuf Alabarda, Anadolu Ajansı'nın uluslararası yayınlarına dikkat çekerek, "İçerideki iz düşümleri yakın bir zaman içerisinde Anadolu..
Maket uçaklı saldırı girişiminde gelişme!
Gündem

Maket uçaklı saldırı girişiminde gelişme!

Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığına 18 Mayıs'ta gerçekleştirilen maket uçaklı bombalı saldırı girişimi olayında 1 kişi gözaltına alın..
Ayyaş terörü! İstanbul'dan şehit haberi geldi
Gündem

Ayyaş terörü! İstanbul'dan şehit haberi geldi

İstanbul'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücünün çarptığı bekçi Kansu Turan, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay