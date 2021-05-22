Ballı tavuk nasıl yapılır? Bal soslu tavuk tarifi
Ballı soslu tavuk yapılışı | Akşam yemeği için farklı ve leziz bir tarif arıyorsanız; ballı tavuk tarifini deneyebilirsiniz. Peki, ballı tavuk nasıl yapılır? Tam ölçülü ballı tavuk tarifi
Lezzetiyle damaklarınızı şenlendirecek bir tarif arıyorsanız; işte, ballı tavuk tarifi…
Bal soslu tavuk tarifi
Malzemeler:
- 1 adet patates
- 1 adet soğan
- 1 adet havuç
- 7-8 adet baget
- 1 yemek kaşığı bal
- 1 yemek kaşığı yoğurt
- 1 yemek kaşığı salça
- 3-4 diş sarımsak
- Kekik
- Karabiber
- Tuz
Ballı tavuk nasıl yapılır?
Derin bir kasenin içine salça, sarımsak, bal, yoğurt ve baharatları ekleyip karıştırın.
Bagetleri yıkayıp bıçakla üzerine bir kaç delik açın ardından karışıma ekleyin.
Tavukların üzerini örtün ve buzdolabında bir-iki saat dinlendirin.
Tavukları fırın tepsisine yerleştirin.
Patates, havuç ve soğanı dilimleyip tavukların yanına tepsiye yerleştirin.
Önceden ısıttığınız 200 derecelik fırında tavukları ara ara çevirerek pişirin.
Afiyet olsun.