Ballı maaşların ardı arkası kesilmiyor! Yandaşlara huzur hakkı peşkeşi

Adrese teslim ihalelerle, yandaşlarla şişirilen kadrolarla ve akrabalara peşkeş çekilen makam koltukları ile gündemden düşmeyen CHP’li belediyelerde şimdi de “huzur hakkı” vurgunu patlak verdi. Başkanlığını CHP’li Anıl Yetişkin’in yaptığı Aydın Efeler Belediyesi iştirak şirketleri ZEYBEK A.Ş. ile EFEBEL A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Kadrolarının CHP parti teşkilatlarına ve yönetici yakınlarına peşkeş çekildiği ortaya çıktı.

“Huzur”u CHP'de buldular

Hizmet yerine rezaletlerle gündeme gelen CHP’li belediyelerde gün geçmiyor ki yeni bir skandal patlak vermesin. Daha önce defalarca yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen CHP’li Aydın merkez ilçe Efeler Belediyesi’nin şimdi de “huzur hakkı” adı altında kamunun kaynaklarını yandaşlarına akıttığı ortaya çıktı. Başkanlığını CHP’li Anıl Yetişkin’in yaptığı Aydın Efeler Belediyesi iştirak şirketleri ZEYBEK A.Ş. ile EFEBEL A.Ş.’nin Yönetim Kurulu kadrolarının CHP parti teşkilatlarına ve yönetici yakınlarına peşkeş çekildiği öğrenildi. 24 Nisan 2024 ile 17 Nisan 2024 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan verilere göre, aralarında “Topuklu Efe” namıyla bilinen CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun avukatı ile CHP il ve ilçe teşkilatından çok sayıda ismin ZEYBEK A.Ş. ile EFEBEL A.Ş.’den ballı maaş aldığı belirlendi.

Liyakat yok talan var

Sözde Türk Ticaret Kanunu’na uygun yapılan gerçekte ise yandaşlara belediyenin musluklarını açan Efeler ilçesindeki görevlendirme listesi şöyle:

İsmi “Yolsuzluk Kraliçesi”ne çıkan CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun kişisel avukatı İlker Bayram, 9 Nisan 2027 tarihine kadar ZEYBEK A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı.

CHP Aydın İl Başkanlığı Sekreteri Kaan Erçetin ise 8 Nisan 2027 tarihine kadar Aydın Efeler Belediyesi personel hizmetleri şirketi EFEBEL A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi.

CHP Aydın Efeler İlçe Başkan Yardımcısı Levent Baba da 9 Nisan 2027 tarihine kadar Zeybek A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Üyeliğini kaptı.

Bir dönem CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın makam şoförlüğünü yapan ve CHP Efeler Belediye Meclis Üyesi Adayı olan Kürşat Aslıtürk de belediye iştirakinde Yönetim Kurulu Üyeliğini kapan isimler arasında yer alıyor.

CHP Aydın eski Merkez İlçe Başkanı Ayhan Başdemir de parti kontenjanından ZEYBEK A.Ş.de huzuru buldu.

Sibel Muslu isimli eşi Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde avukatlık yapan ve CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz’a yakınlığı ile bilinen Aydın Fırat Muslu da EFEBEL A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Üyeleri arasında bulunuyor.

Başkanın kızına ballı koltuk

Öte yandan, Aydın Koçarlı CHP Kadın Kolları Başkanı Şükran Kaplan’ın kızı Sevil Kaplan’ın ise Koçarlı Belediyesi’nde işe alındığı öğrenildi. Şanslı evlat Sevil Kaplan’ın Yazı İşleri Müdürlüğü’nde istihdam edildiği belirtildi.