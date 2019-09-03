Balkonunu kenevir bahçesine çevirdi Balıkesir’in Manyas ilçesinde bir eve yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Balıkesir’in Manyas ilçesinde bir eve yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Manyas İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Çarşı Mahallesinde bir evin balkonunda kenevir bitkisi bilgisine ulaştı. Emniyet ekipleri tarafından eve yapılan operasyonda, balkonda boya kovaları içerisinde yetiştirilen 7 kök kenevir, 37.39 gram kenevir yaprağı, 13.73 gram tütün ele geçirildi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri O.T. adlı şahıs hakkında soruşturma başlattı.

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