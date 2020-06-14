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Aktüel

Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

Tokat’ın Niksar ilçesine apartman dairesinin 4.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 21:33:42 -
Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

Tokat’ın Niksar ilçesine apartman dairesinin 4. katındaki balkondan düşen bir yaşındaki çocuk ağır yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Niksar ilçesi Ayvaz Mahallesi Konaklar Sokak’ta ikamet eden Tahir ve Gonca A. çiftinin 2 çocuğundan en küçük olan Alican A. (1) henüz bilinmeyen bir nedenle balkondan düştü. Beton zemine düşen çocuğu apartman sakinleri fark etti. Ağır yaralanan çocuk vatandaşlar tarafından mahalleye yakın olan Niksar Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından kafatasında kırıklar olduğu belirlenen Alican A., ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Acil servisinde tedaviye alınan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.



Balkonda otururken çocuğun düştüğü fark eden Kadir Arslan, etrafta kimseyi göremeyince hastaneye götürdüklerini söyledi. Arslan, daha sonra eve gelerek çocuğun anne ve babasına haber verdiklerini kaydetti.

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