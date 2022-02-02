Balkondan aşağıya düşerek hayatını kaybeden Kübra Ece'nin son paylaşımı dikkat çekti

TRT'de yayınlanan Bizim Köyün Kızları isimli yarışmayla ünlenen Kübra Ece'nin, intihar mı ettiği yoksa cinayet mi olduğu merak ediliyor. Eski erkek arkadaşının dairesinin balkonundan aşağıya düşen Kübra Ece'nin ölümü kayıtlara "şüpheli ölüm" olarak geçti. Ece'nin yaptığı son paylaşım ise dikkat çekti.

Ne olmuştu?

30 yaşındaki Kübra Ece, bir ay önce erkek arkadaşı Mehmet Emre Ş. ile ayrılık kararı aldı. Mehmet Emre Ş. de Brezilyalı Luizia Marina R.C. ile birlikte olmaya başladı. Kübra Ece önceki gün Mehmet Emre Ş.’nin evine gitti.

Evde Mehmet Emre Ş.’nin dışında yeni kız arkadaşı ile arkadaşları da vardı. Bunun üzerine evde tartışma çıktı. Sinir krizi geçiren ve evdeki eşyalara zarar veren Kübra Ece, 45 dakika evde kaldıktan sonra da dördüncü kattaki dairenin balkonundan aşağı düştü. Evdekiler durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Hastaneye kaldırılan Kübra Ece hayatını kaybetti.

Şüpheliler serbest kaldılar

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet Emre Ş., Mikail Ö., Hami A., Mahmut Emir Ş., Ayşe Ç., Muhammed Ali Ş. ve Luizia Marina R.C. Emniyet’te ifade verdikten sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Toprağa verildi

Kübra Ece’nin ölümü kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçti. Başsavcılık, polise Kübra Ece’nin ölümüyle ilgili detaylı araştırma yapılması talimatı verdi. Kübra Ece, Adli Tıp’taki otopsinin ardından İstanbul’da toprağa verildi.

"Bu olayın peşini kesinlikle bırakmayacağız"

Kübra Ece'nin kuzeni İbrahim Sunar, yaşanan olayla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Biz sadece çok yakın bir arkadaşının doğum gününe gittiğini biliyoruz. Doğum gününü kutluyorlar eve geliyorlar. Daha sonra ne olduysa, telefon mu geldi Haber mi geldi bilmiyorum, çıkıp olayın yaşandığı eve gidiyorlar. Ondan sonrasını biz de bilmiyoruz. Adalete güveniyoruz. Bu olayın peşini kesinlikle bırakmayacağız. İçeride ne oldu, ne bitti bilmiyoruz. Ya biri itti ya da kendisi atladı. Atladıysa da neden atladı? Orada illa ki bir konuşma oldu, bir şeyler geçti ki kızımız yaptıysa da bu duruma geldi. Orasını tabii adalet çözecek."

Dikkat çeken son paylaşım

Kübra Ece, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 3 gün önce gittiği bir konserden kısa videolar paylaşmış ve Ortaköy'deki görüntülerinin altına şu ifadeleri kullanmıştı:

İşte o paylaşım;

"Gelişine yaşayın gitsin... Oscar Wilde da demiş ya, ‘Yaşamak çok nadir rastlanan bir şeydir; çoğu insan sadece var olur.."