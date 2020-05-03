Balkondaki çocuğun kurşunla hayatını kaybetmesi
14 kişi adliyeye sevk edildi
İSTANBUL (AA) - Evinin balkonundayken başına isabet eden kurşunla bir çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
30 Nisan'da Bahçelievler Zafer Mahallesi'ndeki evinin balkonunda bulunduğu esnada kurşunla hayatını kaybeden Suriye uyruklu Rama Korbalı isimli kız çocuğunun ölümüne ilişkin Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı.
İki grubun silahlı kavgaya karıştığı ve çocuğun bu sırada yaşamını yitirdiğini belirleyen polis, adresleri tespit edilen 14 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla yakaladı.
Emniyette sorguları tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.