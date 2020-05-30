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Aktüel

Balkonda yakılan mangal yangına neden oldu

Yeniakit Publisher
2020-05-30 21:22:11 -
Balkonda yakılan mangal yangına neden oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir evin balkonunda yakılan mangalın tutuşmasıyla çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gültepe Mahallesi Hacıoğlu Caddesi'ndeki 4 katlı binanın teras katı balkonunda daire sahibi mangal yaktı. Mangal alevleri nedeniyle çıkan yangın, teras katını sardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binadaki vatandaşları tahliye ederek yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle teras kattaki dairede hasar oluştu.


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