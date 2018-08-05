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Balkonda otururken parmağına kurşun isabet etti!

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde, evinin balkonunda oturduğu sırada nereden geldiği belirlenemeyen maganda kurşunu sağ el işaret parmağına isabet eden Ayşegül Kesimal (41), yaralandı.

05 Ağustos 2018 Pazar 09:27
Balkonda otururken parmağına kurşun isabet etti!

Olay,  Ardeşen ilçesi Şenyamaç köyünde meydana geldi. Evinin balkonunda oturan Ayşegül Kesimal'in sağ el işaret parmağına nereden geldiği belirlenemeyen mermi çekirdeği isabet etti. 

Saplanan mermi çekirdeği ile parmağı kanlar içerisinde kalan kadın, yakınları tarafından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kesimal, ameliyata alındı. Parmağındaki mermi çekirdeği çıkarılan kadın bir süre kaldığı hastaneden taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 09:27
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