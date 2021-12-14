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Yerel Balkonda çiçek sulayan doktor başından vuruldu
Yerel

Balkonda çiçek sulayan doktor başından vuruldu

Ordu’nun Altınordu ilçesi Güzelyalı Mahallesi’ndeki evinin balkonunda çiçek sulayan özel bir hastanede görevli kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Dr. Aksın Serarslan bir anda kanlar içerisinde kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 22:10:00 -
Balkonda çiçek sulayan doktor başından vuruldu

Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Serarslan’ın başına saçma isabet ettiği belirlendi. Kafa travması teşhisi konulan Serarslan ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan Serarslan’ın tedavisi sürüyor. Polis, evde yaptığı incelemede balkon camlarında kırıklar tespit ederken, tüfeği kimin ateşlediği araştırılıyor.

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