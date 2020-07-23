  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Aktüel

Balkanlar'dan TBMM Başkanı Şentop'a Ayasofya mektubu

Yeniakit Publisher
2020-07-23 13:31:28 -
Balkanlar'dan TBMM Başkanı Şentop'a Ayasofya mektubu

TBMM (AA) - Kuzey Makedonya Cumhuriyeti İslam Dini Birliği Başkan Vekili Reis-ul Ulema Şakir Efendi Fetai, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a gönderdiği mektupta, Ayasofya'nın ibadete açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Fetai mektubunda, yarın kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak Ayasofya'nın, Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararnamesiyle 86 yıl sonra cami olarak asli görevine dönüştürülmesinden mutlu olduklarını ifade etti.

Şakir Efendi Fetai mektubunda, "Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi başta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olmak üzere, hem Makedonya Müslümanları olarak bizleri hem de bütün dünya Müslümanlarını ziyadesiyle sevindirmiştir. Bu tarihi olayın bütün dünya Müslümanları için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla duygularını da aktaran Fetai, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti'nin, dünya Müslümanları ve mazlumları nezdinde yükselen bir yıldız ve vazgeçilmez bir ümit kaynağı olduğunu vurguladı.

Fetai, mektubunda, TBMM Başkanlığa yeniden seçilmesinden dolayı da Şentop'u tebrik etti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı