Balkanlar’a dev yol projesi

Kosova’nın başkenti Priştine ile Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’ü birbirine bağlayan 65 kilometrelik en yüksek uluslararası standartları içeren otoyol hizmete açıldı.

Kosova’da önemli altyapı projelerinden birine daha imza atıldı. Kosova’nın başkenti Priştine ile Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’ü birbirine bağlayan otoyol törenle hizmete açıldı. 65 kilometrelik en yüksek uluslararası standartları içeren otoyol 3 buçuk yıl içinde inşa edildi.

ABD - Türkiye ortaklığı “Bechtel - Enka” şirketi tarafından inşa edilen yol, vadinin içinden geçen 6 kilometre uzunluğunda Balkanlar’da en uzun viyadüğe sahip. Otoyolun açılışı, Kosova, Kuzey Makedonya ve Karadağ’ın üst düzey yetkililerini bir araya getirdi. Otoyolun açılış törenine Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, meclis başkanı Kadri Veseli, Başbakan Ramush Haradinaj, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Xhaferi, Başbakan Zoran Zaev, Karadağ Başbakanı Duşan Markovıç, bakanlar, büyükelçiler, Enka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Tara ve diğer davetliler katıldı.

Kosova milli marşının okunmasıyla başlayan törende konuşan Kosova Altyapı Bakanı Pal Lekaj, hizmete verdikleri otoyolun sadece Kosova şehirleri birbiriyle değil, Kosova ile Kuzey Makedonya’yı ve başkentlerini birbiriyle bağladığını belirtti.

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ise otoyolun ülke için büyük önem taşıdığını belirterek, otoyolun, Kosova devletinin muazzam bir projesini teşkil ettiğini, günün bölge içinde önemli bir gün olduğuna işaret etti. Thaçi ,“Özgür ve bağımsız Kosova mutlaka gelişmelidir. Gelişmiş bir Kosova’yı hayal ettiysek, bu hayal gerçek olmaya başladı. Kalkınma, çağdaş ve Avrupalı yeni Kosova budur” ifadelerini kullandı.

“Kosova’da her zaman ciddiyet ve işbirliğinden yana olan bir ortak bulabilirsiniz”

Kosova Meclis Başkanı Kadri Veseli, “Kosova’da her zaman ciddiyet ve işbirliğinden yana olan bir ortak bulabilirsiniz” diyerek, Kosova’nın güçlü bir devlet olduğunu kaydetti. Veseli, Kosova’nın ekonomik kalkınma ve yasa hakimiyetine ağırlık vereceğini de söyledi.

Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj ise, bu modern eserin sadece Kosova’ya değil, bölgeye de farklı bir görünüm verdiğine dikkat çekerek, otoyolun Kosova’yı Avrupa ile birleştirdiğini söyledi. Birçok zorluklarla karşılaşmalarına rağmen otoyolun yapımının durmadığını belirten Haradinaj, yolu inşa eden Bechtel - Enka ortak şirketine teşekkürlerini iletti.

Otoyol iki ülke ve bölge ülkelerin karşılıklı gelişmesine katkı sağlayacak

Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, otoyolun, bölge ülkelerini birbirine bağlayan modern bir yol olduğunu kaydederek, Kuzey Makedonya’nın, Üsküp’ten Kosova sınırına kadar uzayan 120 milyon euro tutarındaki otoyol ihalesini açacaklarını vurguladı. Zaev, otoyolun iki ülke ve bölge ülkeleri arasında ticaret, eğitim, kültür gibi alanların karşılıklı gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Karadağ Başbakanı Duşan Markoviç, otoyolun inşat malzemesinden oluştuğunu ancak, bu otoyolun, sorumlu bir hükümet, sorumlu bir devletin vizyon projesi olduğunu kaydetti. Kendi vatandaşlarına yeni imkanlar sağlayan otoyolun, komşu ülkelerle de işbirliğinin daha da gelişmesi imkanlarını sağladığını vurguladı.

ABD ve Türkiye arasındaki işbirliğinin iyi bir örneği

ABD’nin Priştine Büyükelçisi Philip Kosnett, otoyolun sadece Kosova’ya değil, bölge açısından da önem taşıdığı değerlendirmeleriyle uzlaştığını belirterek, otoyolun yapımını gerçekleştiren ABD ve Türk şirketleri Bechtel ile Enka’nın, ABD ve Türkiye arasındaki işbirliğinin iyi bir örneğini teşkil ettiğini vurguladı.

Ünlü Arnavut siyasetçisi Arben Xhaferi’nin ismini taşıyan ve650 milyon euroya mal olan otoyolun yapımında 10 bin işçi yer aldı.