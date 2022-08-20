  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Balkan ülkesinde hükümet düştü! Şok eden haber
Dünya

Balkan ülkesinde hükümet düştü! Şok eden haber

Karadağ'da Başbakan Dritan Abazovic hükümeti, mecliste yapılan oylamada güvenoyu alamayarak düştü.

Yeniakit Publisher
2022-08-20 13:31:00 -
Balkan ülkesinde hükümet düştü! Şok eden haber

Karadağ'da Başbakan Dritan Abazovic hükümeti, mecliste güvenoyu alamayarak düştü.

Karadağ'da Sırp Ortodoks Kilisesi ile "temel anlaşma" imzalanmasının ardından eleştiri oklarının hedefi olan Başbakan Dritan Abazovic hükümeti için mecliste güven oylaması yapıldı. 81 sandalyeli mecliste oturuma katılan 51 milletvekilinden 50'si "güvensizlik oyu" kullanırken, 1 milletvekili güvenoyu verdi. Güvenoyu alamayan hükümetin düşmesiyle Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'in Avrupa Birliği'ne katılmayı hedefleyen NATO üyesi ülkenin yeni hükümetini kurmak için yeni bir başbakan adayı ataması ya da erken seçime gidilmesi bekleniyor.

Sırp Ortodoks Kilisesi ülkenin bağımsızlığını tanımıyor

Karadağ'ın Sırbistan'dan bağımsızlığını tam olarak tanımayan Sırp Ortodoks Kilisesi ile imzalanan anlaşmanın, Karadağ'ın ulusal çıkarlarını zedelediği ve Sırbistan ile Rusya'nın ülkedeki etkilerini artırmaları için bir araç olarak kullanılacağı ifade ediliyor. Hükümetin ayrıca Avrupa Birliği konusunda ilerleme kaydetmediği ve yolsuzluk iddiaları nedeniyle güvenoyu alamadığı belirtiliyor.
2006 yılında Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan eden Karadağ'ın 620 bin kişilik nüfusunun yaklaşık üçte biri etnik Sırp olarak tanımlanıyor.

Ne olmuştu?

Sırp yanlısı partiler anlaşmanın imzalanmasını desteklerken, iktidardaki iki koalisyon ortağı olan Sosyalist Demokrat Parti (DPS) ve Sosyal Demokrat Parti (SDP) anlaşmanın uzlaşma olmadan imzalandığını söyleyerek erken seçim çağrısında bulunmuştu. DPS'den yapılan açıklamada, "Parlamentoda gensoru önergesi başlatacağız ve erken seçim çağrısı yapacağız. Bu anlaşma Karadağ anayasasına aykırıdır ve yeni hükümetin seçilmesinden hemen sonra askıya alınacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.

En kısa süreli hükümet
Oylamanın ardından konuşan ve Nisan ayında göreve gelen Başbakan Abazovic, "100 gün içinde yaptığımız her şeyden gurur duyuyorum. En kısa süren ama en zor kararları veren hükümet olarak hatırlanacağız" ifadelerini kullandı.

Önceki hükümet de düşmüştü
Zdravko Krivokapic liderliğindeki bir önceki Karadağ hükümeti de sadece 14 ay iktidarda kaldıktan sonra 4 Şubat 2022'de mecliste yapılan oylamanın ardından düşmüştü.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doktordan başörtülü hemşireye alçak saldırı! AK Parti'nin düşeceğini zanneden İslam düşmanları taarruza geçti
Gündem

Doktordan başörtülü hemşireye alçak saldırı! AK Parti'nin düşeceğini zanneden İslam düşmanları taarruza geçti

Muhalefetten aldıkları cesaretle AK Parti'nin iktidarda düşeceğini hayal eden İslam düşmanları, özgüven patlamasıyla saldırıya geçti. Üstün ..
Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken gelişme! 5 liraya çıktı
Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken gelişme! 5 liraya çıktı

Akaryakıt fiyatlarına zam gelmeye devam ederken motorinde yaşanan peş peşe fiyat artışları sonrası mazot ile benzin arasındaki fiyat farkı 5..
‘Liyakat’ örneği İmamoğlu’nun bir kadınla olan eski tvitleri ifşa oldu! Yorum tamamen size ait
Gündem

‘Liyakat’ örneği İmamoğlu’nun bir kadınla olan eski tvitleri ifşa oldu! Yorum tamamen size ait

CHP’li sözde liyakat örneği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2014 yılında yanında işe aldığı bir kadınla olan tvitleri @Jostoevsky nickli bir ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23