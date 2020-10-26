Balkan ülkeleri Kovid-19 tedbirlerini sıkılaştırıyor

SARAYBOSNA (AA) - Balkan ülkeleri Hırvatistan, Slovenya ve Bosna Hersek'te artmaya devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle tedbirler de sıkılaştırılıyor.

Hırvatistan'da günlük vaka sayılarının geçen hafta ilk kez 2 binin üzerine çıkması üzerine hükümetin aldığı kararla bugünden itibaren ek tedbirler uygulanmaya başladı. Bu kapsamda, açık alanlarda 1,5 metre, kapalı alanlarda ise 2 metre sosyal mesafe zorunluluğu getirilirken, toplanmalar da 50 kişiyle sınırlandırıldı.

Sosyal mesafenin uygulanmasının mümkün olmadığı yerlerde maske zorunluluğu da getirilirken, başkent Zagreb'deki spor salonu da Kovid-19 hastalarına ayrıldı. Sağlık Bakanı Vili Beros, Zagreb Arena'ya yalnızca hafif belirti gösteren hastaların alınacağını belirterek, buraya 1000'den fazla yatak yerleştirileceğini duyurdu.

Son 24 saatte 828 yeni vakanın kaydedildiği Hırvatistan'da 15 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

- Slovenya'da seyahat kısıtlaması

Daha önce "salgın durumu" ilan edilen Slovenya'da da son haftalarda vakaların hızla artması üzerine yarından yeni tedbirlerin uygulanacağı duyuruldu. Bu kapsamda, insanların ikamet ettikleri belediye sınırları dışına seyahat etmeleri yasaklandı.

Slovenya'da daha önce de gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaç maddeleri satan yerler dışındaki dükkanların kapatılması, toplu taşıma kapasitesinin düşürülmesi, gece sokağa çıkma sınırlandırılması gibi tedbirler alınmıştı.

Son 24 saatte 1116 yeni vakanın kaydedildiği ülkede, 7 kişi daha yaşamını yitirdi.

Bosna Hersek'te ise Sırp Cumhuriyeti (RS) entitesinde artan vakalar nedeniyle okullarda eğitime 1 hafta ara verildi, uzaktan eğitime geçildi.

RS Kültür ve Eğitim Bakanı Natalija Trivic, okullarda vaka olmadığını ancak tedbir amacıyla eğitime 2 Kasım Pazartesi gününe kadar ara verildiğini duyurdu.

Bosna Hersek'te son 24 saatte 701 yeni vaka tespit edilirken, 17 kişi de hayatını kaybetti.