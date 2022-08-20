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Medya Balkan Ninnisi'ne iki bomba transfer
Medya

Balkan Ninnisi'ne iki bomba transfer

TRT1'de Salı günleri ekranlara gelen Balkan Ninnisi dizisine iki yeni oyuncu dahil oldu.

Yeniakit Publisher
2022-08-20 11:14:00 -
Balkan Ninnisi'ne iki bomba transfer

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın sitesinde yer alan habere göre, TRT 1’in uzun yıllar sonra yurt dışında çekilen ilk dizisi olan “Balkan Ninnisi” salı akşamları seyirciyi ekran başına topluyor. Senaryosunu Uğur Uzunok, Nurullah Sevimli, Abdülhamid Işık ve Esma Koç’un kaleme aldığı dizi Üsküp’te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin etkileyici hikâyesini ekrana taşıyor. Serdar Akar ve Selahattin Sancaklı’nın yönettiği dizinin kadrosuna 9. bölümde 2 yeni oyuncu katılıyor. Tolga Ortancıl sevilen dizide “İrfan” rolünü oynayacak.

15 yıl sonra o köyde

Dizinin diğer yeni oyuncusu ise Ecem Gümüşsu… Genç yetenek “Balkan Ninnisi”nde Makedon köyünde mahsur kalmış ve zorla evlendirilmek üzere olan “Fatma” rolünü canlandıracak. Öte yandan dizi 15 yıl sonra unutulmaz dizi “Elveda Rumeli’ye ev sahipliği yapan köyde çekim yapıyor. “Elveda Rumeli’de Sütçü Ramiz rolünü oynayan “Balkan Ninnisi”nin Süleyman’ı Erdal Özyağcılar da yıllar sonra aynı mekanda çekim yaptığı için duygusal anlar yaşadı.

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