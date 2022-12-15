Balkan Ninnisi ailesine sürpriz genç bir isim katıldı: Stefaniya Naçevska! ilk tepkiler ne olacak?

Her hafta Perşembe akşamları TRT 1 ekranlarına gelen ve ilgi odağı olan Balkan Ninnisi kadrosuna genç ve güzel bir yıldız daha katıldı: Stefaniya Naçevska, dizide Köfteci Süleyman (Erdal Özyağcılar) ve Nina’nın (Bedija Begovska) kızı Sofia karakterini canlandırıyor.

Çekimleri Üsküp’te devam eden ve uzun yıllar sonra yurtdışında çekilen tek dizi olan Balkan Ninnisi ailesine yeni katılan Stefaniya Naçevska, Üsküp Drama Fakültesi’nde Tiyatro Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi. Aynı zamanda Üsküp Türk Tiyatrosu’nun sevilen projelerinde de yer alan genç yıldız, birkaç kısa filmin arkasından dizi dünyasına Balkan Ninnisi ile adım attı.

Balkan Ninnisi’ni ilk bölümden itibaren severek izlediğini ve böyle bir teklif geldiğinde çok mutlu olduğunu belirten Naçevska, “Türk sanat dünyasının usta ismi Erdal Özyağcılar ve yine usta sanatçı Bedija Begovska’nın kızı rolünü canlandırmam istendiğinde gurur duydum. Hem bu güzel projede yer almak hem de çok değerli sanatçı kadrosuyla çalışmak benim için büyük şans oldu” dedi.

Senaryosunu Uğur Uzunok, Abdülhamid Işık, Esma Koç ve Hamza Akyıldız’ın kaleme aldığı “Balkan Ninnisi”, yüzyıllardır nesilden nesile geçen ve çok sevilen Balkan ezgileriyle Türk eserlerini aynı potada buluşturuyor. Dizinin büyük beğeni toplayan müziklerini Alper Atakan yapıyor.

Balkan Ninnisi 15 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00’de TRT 1’de…

Balkan Ninnisi 22. Bölüm 1. Fragman 2. Fragman için Linki için tıklayınız