Balkan Ninnisi 3. Bölüm öncesi şok ayrılık! Diziye veda etme kararı aldı

TRT1 ekranlarının yeni dizisi Balkan Ninnisi ikinci bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini Erdal Özyağcılar ve Özlem Türkad'ın paylaştığı dizide önemli bir değişiklik yaşandı.

Erdal Özyağcılar ve Özlem Türkad gibi iki usta oyuncuyu buluşturan TRT’nin büyük ilgi gören “Balkan Ninnisi” dizisinde önemli bir değişiklik yaşandı.

"Sadece kendimle ilgili kısmını yazacağım"

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; sezonun en iyi açılışlarından birini yapan ve yazlık proje olan dizinin ön hazırlık aşamasından itibaren yönetmenlik yapan Doğan Ümit Karaca diziden ayrılıyor.

Sektörün sevilen yönetmenlerinden Karaca yaptığı yazılı açıklamada “Malumunuz mayıs ayı itibariyle başladığımız ve ilk bölümüyle yaz dizileri içinde de en iyi izlenme oranını yakalayan Balkan Ninnisi adlı dizi filmi kardeşim, arkadaşım Volkan Kapkın ile beraber kurduk ve yönettik. Bu proje için tüm ekibimiz de evlerini ve ailelerini Türkiye’de bıraktı ve Makedonya’ya geldi. Bu şahsi bir açıklama olduğu için sadece kendimle ilgili kısmını yazacağım." dedi.

çıklamanın devamında "Eşim ve 5,5 yaşındaki oğlum bu süre zarfında Türkiye’de kaldı ve Allah nasip ederse kısa bir süre sonra ikinci çocuğumuz dünyaya gelecek, baştaki planım ailemi de Üsküp’e getirmek iken buradaki koşulların buna uygun olmadığını ve ailemin burada huzur içinde yaşayamayacağını düşünerek, yapımcımız Uğur Bey’le de konuşarak önümüzdeki kurban bayramı itibariyle Türkiye’ye dönmek istediğimi belirttim... Balkan Ninnisi’nin tüm ekip ve oyuncularına emeklerinden, gayretlerinden ve iyi niyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum, kendilerinden, kalan ve yeni gelecek olan tüm arkadaşlara güzel bir çalışma ortamı ve başarılar diliyorum... Balkanlarda bu ninniyi elimizden geldiğince güzel söylediğimizi düşünerek geri dönüyorum.” ifadelerine yer verildi...



