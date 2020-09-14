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Spor Balkan Maraton Şampiyonası'nda 3 madalya
Spor

Balkan Maraton Şampiyonası'nda 3 madalya

Milli atletlerden Üzeyir Söylemez ikinci, Ahmet Alkanoğlu ise üçüncü olurken, Türkiye takım sıralamasında ilk sırayı aldı

Yeniakit Publisher
2020-09-14 12:28:34 -
Balkan Maraton Şampiyonası'nda 3 madalya

ANKARA (AA) - Bulgaristan'ın Köstendil kentinde düzenlenen Balkan Maraton Şampiyonası'nı Türkiye 3 madalya ile tamamladı

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ukraynalı Artem Kazban'ın 2.28.17'lik derecesiyle birinci olduğu Balkan Maraton Şampiyonası'nda milli sporculardan Üzeyir Söylemez 2.30.01'le ikinci, Ahmet Alkanoğlu ise 2.36.49'la üçüncü sırayı aldı.

Şampiyonayı Türkiye'nin, takım sıralamasında Ukrayna ve Romanya'nın önünde zirvede tamamladığı da aktarıldı.


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