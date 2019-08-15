Balkabaklı turta | Yepyeni lezzetiyle damakları şenlendirecek tarif

Klasik turtalardan sıkıldıysanız, bu tarifi deneyerek farklılık yapabilir ve yepyeni bir lezzete "merhaba" diyebilirsiniz.

Malzemeler:

500 gr bal kabağı

1 su bardağı toz şeker

yarım su bardağı su

yarım tatlı kaşığı tarçın

3 adet kuru karanfil

bir tutam toz zencefil

1 adet yumurta

yarım paket labne

Hamuru için:

1 adet yumurta

200 gr margarin

2,5 su bardağı un

yarım su bardağı toz şeker ya da pudra şekeri

Öncelikle kabakları temizleyin ve küçük parçalar halinde bölün. Kabakların üzerine şeker, baharatlar ve suyu ekleyerek orta ateşte kabaklar yumuşayıncaya kadar pişirin.

Pişen kabakları ocaktan alın, blendırdan geçirerek soğumaya bırakın.

Hamuru için; bir kap içerisine yumurta, un, şeker ve küp küp doğradığınız margarini alın. Kendini toparlayana kadar yoğurun ve tok bir hamur elde edin. Ardından hamuru bir saat kadar dolapta dinlendirin.

Hamuru turta kalıbı ya da pasta kabına, açıp, yerleştirin.

Soğuyan kabak püresinin içine labne peynirini ve 1 adet yumurtayı ekleyerek tel çırpıcı ile çırpın.

Kabağı ilave ettikten sonra, 180 derece önceden ısıtılmış fırında 45 dakika pişirin. Tamamen soğuduktan sonra kalıptan çıkartın ve dilimleyerek servis yapın.

Şimdiden afiyet olsun...