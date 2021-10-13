Balkabağı Sinkonta tarifi nasıl yapılır?

Ege mutfağının sevilen yemeklerinden biri olan Sinkonta, bir balkabağı yemeğidir. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

2 adet soğan

500 gr balkabağı

1 çay bardağı zeytin yağı

3 diş sarımsak

2 yemek kaşığı salça

1 yemek kaşığı biber salçası

Tuz, karabiber

Yapılışı

Balkabaklarınızı güzelce dilimleyip borcama koyalım. Bir kasede salça, yağ, tuz ve karabiberi karıştıralım. Balkabaklarının üzerine dökelim ve karıştıralım. Sosladığımız balkabaklarının üzerine soğan ve sarımsakları doğrayalım. 180 derece önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirelim. Üzerine isteğinize göre süsleyebilirsiniz. Bizim tavsiyemiz sarımsaklı yoğurt ve tereyağı, maydanozdur.

